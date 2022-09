Sjezdařská legenda bojuje s rakovinou. Svindal je po první operaci

Jeden z nejlepších sjezdařů historie Nor Aksel Lund Svindal je po operaci rakoviny varlat. O nemoci informoval dvojnásobný olympijský vítěz a majitel pěti titulů mistra světa na instagramu. Prognóza je podle specialisty na rychlostní disciplíny, který ukončil kariéru před třemi a půl lety, dobrá.

„Poslední týdny byly jiné. Ale můžu říct týdny, ne měsíce díky výborné lékařské péči, troše štěstí a dobrým rozhodnutím,“ napsal Svindal. „Cítil jsem změnu ve svém těle. Nevěděl jsem, co to je, ale rozhodl se, že to budu řešit. Všechny testy i zákrok proběhly rychle,“ doplnil.

Svindal získal olympijské zlato před čtyřmi lety v Pchjongčchangu ve sjezdu i o osm let dříve v super-G na hrách ve Vancouveru. V letech 2007 až 2013 vyhrál pět závodů na mistrovství světa a má také dva velké křišťálové glóby za celkový triumf ve Světovém poháru.

Lyžařskou kariéru uzavřel v únoru 2019 v Aare stříbrem ve sjezdu.