Třídní učitelka Muchové ze základní školy v Olomouci vypráví o spolehlivé Káje: Vždy byla jedničkářka!

Na tenisovém US Open došla Karolína Muchová (27) nejdál z Češek, do semifinále. V Olomouci má fanoušky, kteří ji znají lépe než kdo jiný. Hana Krejčiříková (60), třídní učitelka Karolíny ze ZŠ Demlova, nechala Nedělní Blesk nahlédnout na tablo z páté třídy.

Už je to šestnáct let. Tenkrát chodila Muchová do páté třídy. „To víte, že si ji vybavuju. Kája byla vždycky jedničkářka. Měla ráda spolužáky, byl na ni spoleh a už tehdy měla individuální studijní plán, tenis se dostával do popředí. Kdo by ale tehdy řekl, jakých úžasných úspěchů tahle šikovná dívenka dosáhne,“ říká Krejčiříková při pohledu na tablo, kde má díky US Open nově osmá hráčka světového žebříčku nakreslené velké svaly.

Tenis jako první

Také vyštrachala v paměti zajímavou historku. „Kája měla zkrácené odpolední vyučování a vždycky už po obědě uháněla na tenis. Ale jednou jsme společně na ten trénink zapomněly. Zrovna byla hodina čtení. Najednou jsme zjistily, že Kája už má být na dvorcích. Ona se bleskově sbalila, oběd byl asi rychlejší než rychlý, ale i tak to zvládla, trénink nemohla ošidit,“ směje se třídní učitelka Muchové ze třetí až páté třídy.