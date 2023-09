Davidová se těší na MS doma: Nejsem jen biatlonistka. Nad medailí psychika

Česká biatlonová hvězda posledních let Markéta Davidová byla hostem pořadu Přes Příkop a ve studiu iSport.cz ji přivítala dvojice moderátorů - Zdeněk Haník a Matěj Machytka. Čerstvá mistryně světa v letním biatlonu se podělila o plány do budoucna, společně probrali i očekávání, která jsou na ni jako vrcholovou sportovkyni kladena. Také rozebrali, jak zvládá náročné tréninky a jaký způsob přípravy volí norský kouč Egel Gjelland. A v čem jí nejvíce pomáhá psycholožka? Nejen to se dozvíte ve videu.

Podle Zdeňka Haníka se Markétina kariéra nachází těsně pod vrcholem. Zeptal se tedy, jak se vyrovnává s očekáváními, která jsou na ní kladena.

„Myslím, že největším nepřítelem jsem pouze já sama, protože vím, že je důležité si je nepřipouštět a spíš se soustředit na krátkodobější cíle. Nejsem takový snílek, že bych si vysnívala nějakou medaili - třeba na olympiádě, ale snažím se to brát tak, jak to v danou chvíli cítím, třeba že by to mohlo vyjít, ale nemít cíle úplně pohádkové,“ říká Davidová

Na ZOH v Pekingu dojela nejlépe na 4. místě v závodu s hromadným startem, další zimní olympiádu bude hostit Itálie až v roce 2026. Myslí česká reprezentantka na to, že by chtěla své maximum překonat?

„Upřímně? Já opravdu teď nemám představu, jak dlouho chci biatlon ještě dělat, takže konkrétně olympiáda je pro mě něco, co teď vůbec neřeším. Přece jen jsou to ještě tři sezóny, takže tohle spíš vyhazuju z hlavy pryč a snažím se soustředit se na práci, kterou mám před sebou,“ přemítá. „Na olympiádu chci jet, ale nevím, jestli do té doby vydržím. Kdybychom se bavili, že bude olympiáda tuto sezónu, tak samozřejmě ano, to bych chtěla dovézt co nejlepší umístění,“ dodává hypoteticky.

Markétina očekávání od sebe samé se v průběhu času, jak postupně přibývaly další úspěchy, měnila. „Ze začátku to vlastně nikdo nečekal, takže to jsme si všichni užívali, protože to bylo překvapení. Pak si samozřejmě člověk uvědomuje, že to není tak jednoduché, být ve špičce pořád. Hlavně se mění, jak na vás i média tlačí mnohem víc, nebo mají otázky mířené tak, že ve mně vyvolávaly stres,“ odkrývá.

Pětinásobná vítězka ankety Biatlonista roku České republiky zhodnotila, zda za jejími úspěchy stojí megatalent, nebo velká dřina. „Myslím, že je to obojí. Závodníci, kteří jezdí v TOP 10, nebo co jsou ve světovém poháru, tak musí mít talent, to si nejde jen vydřít. Na druhou stranu myslím, že mám trochu i talent na to, že jsem schopna snášet velké tréninkové dávky. Nechci nic zakřiknout, ale nebývám moc nemocná, takže to mi taky hodně přidává. Je to tedy určitě kombinace všeho.“

Davidová se velmi těší na domácí mistrovství světa, které bude v únoru příštího roku hostit Nové Město na Moravě.

„Těším se, ale zároveň se toho trošku jako bojím, protože myslím, že to bude hrozný masakr. My jsme si teď zažili, když byl světový pohár v Česku po dlouhé době s diváky a musím říct, že to bylo skvělé, ale taky hodně intenzivní a to byl jen týden. Tak jsem zvědavá, jak bude vypadat těch čtrnáct dní během mistrovství. My jsme byli všichni nadšení, ta atmosféra tady energii dobíjí, ale i hodně bere. Chceme všem vyhovět, což samozřejmě není možné, a tak to chce najít balanc, který si budeme muset nastavit.,“ uvažuje úspěšná biatlonistka.

Na závěr přidala vzkaz pro mladé sportovce: „Myslím, že je důležité, aby si ten sport, dokud je čas, užívali a aby je to bavilo. Z vlastní zkušenosti doporučuji, aby se soustředili i na jiné věci, než je jen sport. Aby se neupnuli k cíli být nejlepší, ale aby i mysleli na to, co se děje okolo nich.“

Další otázky pro Markétu Davidovou: