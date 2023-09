Druhá akce RedFace: Konečný, hvězdy reality show i „plácaná“ přes zadky

Bilance 230 amatérských zápasů, k tomu 57 klání v boxu. Enormně zkušený mistr světa Lukáš Konečný se v sobotu na galavečeru RedFace netradičně postavil do klece, avšak ve své tradiční disciplíně. V zápase pro malého Míšu počastoval Kryštofa Nováka tvrdými spodky, ten si musel několikrát odpočinout na zemi, aby duel dokončil.

„Byla to exhibice, ale pro Kryštofa strašně těžký. Říkal jsem mu, že to bude mít nějakej takovej průběh, ale rozhodně jsem mu to nechtěl dát úplně zadarmo. Doufám, že se lidi bavili. Byla to charitativní exhibice, ne abychom se zabíjeli,“ rozebíral Konečný remízový duel pro iSport.cz.

Známá tvář ze sociálních sítí ho překvapila hlavně svou výdrží. „Byl odolnej. Já jsem čekal, že budu muset polevit dřív. Na ty spodky jsem ho šetřil, ale ne tolik. Musím smeknout, srdíčko měl a zaslouží si respekt. Něco mu tam dokonce prošlo, ale spíš si myslím, že jsem se bouchnul svou rukavicí. Ale cejtil jsem to, možná mi to oko i lehce nateče,“ přidal uznání.

Dalšímu exhibičnímu duelu by se nebránil, podobné prý zvládne třikrát denně. Šlo znát, že během aktivní kariéry doladil obranu ve dvojitém krytu dokonale. Novák sice předvedl několik sympatických pasáží, v koncovce závěrečného třetího kola vypálil salvu úderů, ale bývalého profesionála výrazně neohrozil. I tak si zápas užil.

„Lukáš má skvělou obranu. Ale super zkušenost! Jsem vděčný, že jsem si s ním mohl do klece stoupnout, a že mi dovolil odboxovat tři kola, i když vím, že mě samozřejmě šetřil. I tak odcházím zbitej. Spodky byly silný, celou dobu v pohodě, ale ke konci druhého kola mě jeden načal. Ke konci třetího kola už mi šel jen po levý straně, a musím říct, že mi asi zlomil žebra. Zajdu si na rentgen,“ zhodnotil své počínání v boxerských rukavicích Novák, který se objevil už na druhé akci RedFace, když během premiérového turnaje uspěl v hlavním zápase večera.

Kromě dobročinného zápasu se fanoušci v pražské UNYP areně, kterých bylo viditelně víc než na premiérovém galavečeru, dočkali dávky profesionálních soubojů. Martin Šíma hned v první minutě úvodního kola ukončil duel s méně zkušeným Wiedenthalerem na technické KO. Střet Marka s Frolíkem zase nabídnul kvalitní tahanici na zemi, nakonec slavil prvně jmenovaný po TKO.

V MMA se ukázal i méně slavný bratr zápasníka Davida Hoška Jakub, který však nestačil na Saida Suraganova. Už v úvodním kole mu začala téct krev z nosu, duel skončil jednomyslným rozhodnutím ve prospěch česky mluvícího Kazacha. Polský těžkotonážník Denis Górniak pak s náhradním soupeřem prolomil podlahu klece, aby si po tvrdé levé došel pro technické KO. Vycházející hvězda organizace Gabriel Vargas, kterého na turnajích i v přípravě pravidelně doprovází česká bojovnice v UFC Lucie Pudilová, předvedl jedinou submisi večera v podobě škrcení rear-naked choke.

Mezi bizarními střety vyčnívala znovu „plácaná“ přes zadky, kterou rozhodnutím pornoherce Roberta Rosenberga ovládla Lulu Černá. Nevídaného váhového rozdílu nevyužil Tomáš Cína, na kterého po několika úderech náhradního soupeře nebyl pěkný pohled. Narazil i bývalý bezdomovec Kunštár, který mezi fanoušky vzbuzoval nadšení. Nevysoký Marek Podnikatel zápas ukončil po úderech u pletiva.

Až překvapivě technické bylo měření mezi influencerkami Dagmar Kubinovou a Žanetou Skružnou, účastnic reality show Farma, respektive Survivor. Obě ženy absolvovaly tvrdou přípravu, Skružná se dokonce připravovala s Pudilovou v Thajsku. Hned v úvodním kole trefila tvrdé koleno i kop na hlavu, Kubinová pak ovšem měla možnost zápas ukončit. Škrcení ovšem nenasadila a ve druhém kole už neodolala sérii solidních loktů.

„Cejtím se úplně skvěle, bylo to hrozně rychlý. Přišlo mi, že pět minut trvalo jako minuta. Když skončilo první kolo, říkala jsem si, jestli už je po všem, ale řekli mi, že pokračuju,“ chrlila ze sebe šťastná vítězka, která měla v zádech množství přátel i rodinných příslušníků. „Necejtila jsem vůbec nic, žádnou ránu, adrenalin je neuvěřitelnej. Jsem ráda, že co jsem natrénovala, jsem mohla i použít. Ani jsem nebyla nervózní, spala jsem jak miminko. Třeba si to ještě někdy zopakuju.“

Jednu kaňku přece jen našla. „Když jsem nastupovala, trošku bučeli, asi nějací dobytci, ale jinak jsem se cítila fakt perfektně. Neuvěřitelný zážitek, výstup z komfortní zóny, kus práce a jsem hrozně vděčná za lidi, co jsem poznala, a za to, co jsem se naučila. Teď si dám asi nějaký drink, dlouho jsem abstinovala,“ vysvětlila.