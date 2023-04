Twitter vyděsil fanoušky Schumachera: Co se s ním stalo?

Brzy to bude deset let, co legendární pilot F1 Michael Schumacher (54) bojuje s následky pádu na lyžích. Od své vážné nehody 29. prosince 2013 v Meribel ve Francii je v absolutní izolaci a k jeho fanouškům se dostává jen velmi málo informací. Nyní je vyděsila sociální síť Twitter díky svému algoritmu.