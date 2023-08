Vdaná paní Petra: Jsem Vaňková-Kvitová, ale na tenis jméno nezměním

PŘÍMO Z NEW YORKU | Do prvního grandslamu po svatbě vykročila Petra Kvitová pravou nohou, i když manžela a kouče na tribuně Jiřího Vaňka napínala. Hladce plynoucí druhý set si v úvodním kole US Open zkomplikovala a přišla o polštář 5:2. Nakonec však Španělku Critinu Buksaovou zlomila pod světly kurtu číslo 17 za hodinu a půl 6:1, 7:6 (5). A v dalším mači přidá patnáctý díl do rivality s vracející se Dánkou Caroline Wozniackou (Kvitová vede 8:6), někdejší světovou jedničkou, šampionkou grandslamu a dnes už také dvojnásobnou matkou.

Jak zhodnotit vstup do US Open?

„Na to, co se mnou bylo poslední dobou, to byl docela dobrý zápas. Hlavně, že jsem ho zvládla ve dvou setech a netrápila se ve třetím. To bych rozhodně nechtěla.“

Co se s vámi dělo?

„Už měsíc jsem nemocná. Nemohu se zbavit kašle, což mému astmatu nepřidá. A ještě k tomu tady v Americe, kde je v tuhle dobu celkem dusno.“

V dalším utkání vás čeká Caroline Wozniacká, hrající teprve třetí turnaj po comebacku. Co na její návrat říkáte?

„Známe se straně dlouho, taky komentovala pro televizi, takže mi přišlo, jako by ani nebyla pryč. Bavily jsme se v Montrealu, kde nastoupila poprvé po delší době. Potkaly jsme se v šatně a prohodily pár vět.“

Jaký čekáte mač?

„Normální. Hrály jsme spolu spoustu zápasů.“

Zase to bude ranařka proti běžkyni?

„Přesně tak. Prostě klasika.“

Imponuje vám její comeback po dvou dětech?

„Docela hustý, co? Ale ve finále je o půl roku mladší než já. Vždycky byla ve formě, běžela i maraton. Je na ní vidět, že se udržuje. Ale že se jí chce ještě hrát po dvou dětech… Klobouk dolů. Myslela jsem, že se loučila i ze zdravotních důvodů. Že špatně regenerovala. Třeba se to po dětech všechno změní.“

I vy máte za sebou důležitou životní změnu. Jak se cítíte jako vdaná paní?

„První dny po svatbě mi připadalo trošku divný, že jsem vdaná. Ale postupně jsem si zvykala. První zápas jsem vyhrála, což bylo pro všechny důležité. Hlavně pro mě. Svatební den byl úžasný, věřím, že si ho všichni s námi užili. Fakt pecka, i počasí nám vydrželo. Nádherný den.“

Připravovala jste ho pečlivě?

„Ani ne. Nechávala jsem to spíš plynout. Na turnajích jsem na svatbu neměla myšlenky, kapacitu. To spíš Jirka říkal: Hele, za měsíc. Odpočítával svou svobodu.“ (smích)

Budete hrát tenis stále pod dívčím jménem?

„Jasně, zůstanu Kvitová. To ani nemá cenu měnit, stejně si to nikdo nebude pamatovat.“

V civilním životě jste Vaňková?

„Vaňková-Kvitová. Až se vrátím domů, budu si dělat nové doklady.“

Na US Open startujete už pošestnácté, od roku 2008 jste na něm na rozdíl od dalších grandslamů nevynechala jediný ročník.

„Jenže taky vnímám, že jsem jen tady pořád nepřešla čtvrtfinále. I když je fakt, že poslední dobou patří US Open k mým lepším grandslamům.“

Napadlo by vás, že na něm nastoupíte ještě ve třiatřiceti?

„Kdysi jsem točila video, na kterém jsem říkala, že ve třiceti už rozhodně hrát nebudu. Jenže život se vyvíjí a přesvědčení, která jsem měla jako mladá, se mění. I díky tomu, že tělo pořád jakž takž drží. Fakt bych nikdy neřekla, že ve třiatřiceti tady budu ještě mastit tenis. Spíš jsem si myslela, že už budu mít děti.“