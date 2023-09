»Růžový panter« v kleci, ale... Talisman zůstal doma

Zápasník David Kozma (31), který si říká Růžový panter podle přelivu na vlasech, očekává přírůstek do rodiny. Lidské mláďátko se má narodit co nevidět, také proto v turnaji o pohádkovou odměnu nebude mít v hledišti svůj talisman – krásnou snoubenku Sarah.

Kozma je jediným českým zástupcem v Tipsport Gamechangeru, jehož vítěz si odnese 7 milionů Kč. Peníze by chytře investoval, aby zabezpečil rozrůstající rodinu. „Bude to druhá holčička, malá zápasnice, už je to blízko,“ těší se Kozma před duelem s Veličkovičem.

OKTAGON 46

OKTAGON se vrací tam, kde to všechno začalo... I bez exfotbalisty Fenina v kleci má turnaj co nabídnout. V semifinále Tipsport Gamechanger o 25 milionů Kč se utká David Kozma s Veličkovičem. Akci, která startuje v sobotu 16. 9. v 18:00, sledujte na oktagon.tv.