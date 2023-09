Kdo projde do finále MMA ligy mistrů? Šance „růžového“ Čecha i dalších

Do čtvrtfinále si Dán vybral Melvina van Suijdama, kterého už dříve porazil, a v samotném závěru úvodního kola předvedl unikátní techniku zvanou reverse odplata. Zvláštním druhem submise se okamžitě zapsal do historie, odnesl si bonus za výkon večera i nominaci na prestižní anketu The Wold MMA Awards. Mnozí věří, že proti silověji založenému Andreasi Michailidisovi nebude mít Glismann šanci své počínání napodobit. Duel nicméně nemá jasného favorita. Spartakus je velmi nevyzpytatelný, může útočit i ze zad a Řek si musí při svých útocích dávat větší pozor.

Další velezkušený bojovník a také někdejší soupeř nejen Jiřího Procházky, ale také nadcházejícího soka Davida Kozmy. Zatímco se současnou českou jedničkou si Srb v dřívější fázi kariéry poradil, proti Růžovému panterovi nedokázal vytěžit perfektně trefený kop na hlavu a nakonec padnul ve čtvrtém kole na technické KO. Porážka mrzela o to víc, že přišla v titulovém zápase. O to větší chuť má Veličkovič nyní, kdy shodou okolností dochází k odvetě obou mužů.

David Kozma - 60 %

Skóre: 32-12-0

Přezdívka: Růžový panter

Věk: 31

Země: Česko

Jeden ze dvou českých reprezentantů už je před branami finále. Na své cestě dosud zdolal Lukasze Siwiece a Alexe Lohorého, přičemž v obou případech šlo o tříkolové bitvy, které rozhodovali bodoví sudí. A ani v semifinále by Růžový panter neměl z nastaveného kurzu vybočovat. Nejenže si uvědomuje sílu Veličkovičova postoje, ale zároveň si při kontrole na zemi nejvíc věří.

Nemusí se hnát za každou cenu za ukončením, fyzicky by měl potenciální čtyři bitvy v Gamechangeru ustát. „Jsem připravený na to, že po zápase půjdu zpět do přípravy,“ řekl Kozma pro iSport.cz. „Nastavil jsem se tak v hlavě už před turnajem. Je to náročné, fyzicky jsem na tom dobře, i když během roku tam byla nějaká zranění, ale naštěstí vždycky nějak z kraje přípravy na daný zápas.“ Jak se popere s nejbližší výzvou?