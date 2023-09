Kozma v odvetě o balík. Čech je krok od finále: Motivace? Těch 300 tisíc…

Stejně jako další účastníci projektu započal Kozma svou pouť na vrchol na březnovém turnaji v „domácí“ Ostravě. Karvinský rodák se vracel poté, co přišel o pás v brutálním souboji s Kaikem Britem. Čekal na něj nevyzpytatelný Polák Łukasz Siwiec, který ukázal větší vzdor, než se čekalo. Český reprezentant uspěl po velmi těsném rozhodnutí bodových rozhodčích, ale znovu nabyl důležitou jistotu.

Tu dokonale prodal v následném čtvrtfinále, kdy v pražské O2 areně ve všech třech kolech dominoval nad Alexem Lohorém. Francouz patřil k užší skupince favoritů, ale na strhy a pečlivou kontrolu „Růžového pantera“ nenašel účinný recept. Jedenatřicetiletý bijec si zajistil bezproblémový postup a poprvé od roku 2019 se chystá na zahraniční půdu do německého Frankfurtu. Před čtyřmi lety zápasil pod ruskou organizací RCC a utrpěl porážku s Romanem Muchamedšinem.

To je však historie. Teď už se nejlepší tuzemská velterová váha musí soustředit na odvetu s Veličkovičem, tedy soupeřem, u kterého nevnímá výraznější progres oproti prvnímu vzájemnému duelu. „Samozřejmě nějaká analýza je vždycky, ale neobjevil jsem nic nového. Je u konce kariéry a nějaké extra změny už neudělá. Musím si dát pozor na jeho kopy, ty jsou nevyzpytatelné a umí s nima dost překvapit,“ hodnotí Kozma.

O nebezpečí, které popisuje, se ostatně sám přesvědčil při premiérovém střetu obou borců. Veličkovič trefil nádherný highkick a doslova roztancoval českého válečníka. Ten přežil v záchranném módu, aby nakonec převzal iniciativu a na prahu vyčerpání ve čtvrtém kole zaznamenal TKO.

Tentokrát nemůže na pomalý start spoléhat. Duely v rámci projektu Tipsport Gamechanger jsou vypsané na tři kola. Finalisté absolvují náročnou dávku čtyř zápasů v jediném roce, s čímž museli promotéři Oktagonu kalkulovat.

SESTŘIH: Kozma vs. Veličkovič. Nadvládu Růžového pantera neukončil ani Srb z UFC Video se připravuje ...

„Jsem připravený na to, že po zápase půjdu zpět do přípravy,“ odhalil náročnost celého procesu Kozma. „Nastavil jsem se tak v hlavě už před turnajem. Je to náročné, fyzicky jsem na tom dobře, i když během roku tam byla nějaká zranění, ale naštěstí vždycky nějak z kraje přípravy na daný zápas. Tuto přípravu jsem ukončil v sobotu na sparinzích v Hradci, teď už se soustředím hlavně na váhu a trénink dávám jen jeden lehčí ve večerních hodinách.“

V úterý zbývalo někdejšímu šampionovi shodit ještě sedm kilogramů, což v jeho případě není nic nestandardního. „Vše jde podle plánu,“ ujistil Kozma.

Třebaže už dosavadní cesta pro něj byla velmi náročná, dobře si uvědomuje, že vrcholná fáze pyramidy je teprve před ním. Mezi hlavními motivacemi jmenuje finanční zabezpečení vlastní rodiny.

„Tři sta tisíc euro je, myslím, slušná motivace,“ směje se Kozma. „Na tréninky chodím, protože to je moje práce, i když to samozřejmě miluju, netrénovat bych nevydržel. Ale živím rodinu a chci, abychom se měli co nejlíp.“