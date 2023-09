Legendární Djokovič pěje ódy na český tenis: Jste neuvěřitelní!

Ve světě současného tenisu není lepšího hráče než Novaka Djokoviče (36). Hrající legenda sice vynechala duel v Davis Cupu proti českým zástupcům. Skvělé výkony soupeřů ale ,,Djoker" nepřehlédl. Lehečkovi a spol. složil velkou poklonu!

Původně měl minulý víkend změřit síly s českým tenistou Jiřím Lehečkou (21) v rámci Davis Cupu, ale nakonec odpočíval. Parádní představení českého výběru nicméně hvězdnému Novaku Djokovičovi rozhodně neuniklo, ba co víc, sportovně uznal, že Česko má skvělou nastupující generaci!

„U mužů jste měli Berdycha se Štěpánkem, kteří dvakrát ovládli Davis Cup. V roce 2013 jste porazili i nás. Byly to velké hvězdy,“ citoval Djokoviče web Sport.cz. „A teď máte nové, mladé. Lehečka, Macháč a další jsou skvělí. Lehečka udělal obrovský progres, jak výsledkový, tak herní. Má obrovský talent a spoustu času na zlepšování,“ dodal.

České tenistky? Naprosto mimořádné!

Neopomněl ani zástupkyně něžného pohlaví. „Český tenis má fantastickou historii a skvělou tradici po mnoho desetiletí. A to platí jak u žen, tak mužů. U žen je toto třeba zdůraznit, protože to je něco neskutečného, fantastického, impozantního. Snad pět českých hráček je mezi nejlepší třicítkou, je to naprosto mimořádné,“ rozplýval se vítěz 24 grandslamů.

Jeho slov uznání se dočkal i Jakub Menšík (18), další tenisová naděje z tuzemska. Aby také ne, když v závěrečném zápasu proti Srbsku zdolal 2:0 na sety Dušana Lajoviče (33), který je v žebříčku ATP o sto míst nad ním. „S Jakubem jsem několikrát trénoval a je to další velký talent pro český tenis. Hrál výborně na US Open, kde byl až ve třetím kole a předváděl neuvěřitelný tenis,“ vychválil ho Djokovič. Může se tedy mužský tenis v Česku opět těšit na hvězdy světové extratřídy? Podle slov jednoho z nejlepších hráčů historie určitě ano.