Lídr Lehečka: Tým je ideálně složený. Není správné, že nehrajeme doma

Roste v daviscupového lídra, jakým býval jeho kouč Tomáš Berdych. V průlomové sezoně kariéry podpořil Jiří Lehečka český tým pěti výhrami z pěti utkání, v žádném neprohrál set. Po kvalifikaci v Portugalsku a triumfálním tažení finálovou fází ve Valencii se těší jednadvacetiletý borec i na play off Davis Cupu, které proběhne od 21. do 26. listopadu v Málaze. „Nepojedeme si to jen užít. Ukázali jsme, že můžeme soupeřit s velkými týmy,“ vzkazuje.

Jiří Lehečka je vůdcem perspektivního týmu, ve kterém vládne skvělá atmosféra. Ve Valencii to pocítili domácí Španělé, Korejci i Srbové s Novakem Djokovičem v sestavě. Žádný soupeř nedokázal vzít Čechům byť jediný bod.

Postup bez jediné prohry. Z toho musíte být nadšený, že?

„Jsem strašně rád, že se to tak povedlo. Upřímně, kdyby mi to někdo řekl před začátkem Davis Cupu, moc bych tomu nevěřil. Osobně se mi podařilo výborně se připravit, na kurtu jsem se cítil velice dobře.“

Jediným zklamáním asi je, že jste si nakonec v sobotu nezahrál proti Novaku Djokovičovi, který nastoupil až do čtyřhry, ne?

„S Novakem bych si zahrál strašně rád. Přece jen je to žijící legenda, nejlepší tenista planety. Takovou možnost člověk nedostane jen tak. Moc jsem se na to těšil... Ale už den před zápasem jsme měli indicie, že Djokovič nenastoupí. Ráno to bylo definitivní, tak jsem se během hodiny musel přeorientovat na úplně jiného soupeře.“

Co postup do play off Davis Cupu znamená z hlediska celého českého tenisu?

„Je to výborný odrazový můstek pro budoucnost. A také určité zadostiučinění za to, čím vším jsme museli projít. Když jsem v Davis Cupu začínal, nebylo to vůbec nic jednoduchého. Zápas v Argentině, který jsme nakonec prohráli. Strašně těžký duel s Izraelci, naštěstí vítězný. Letos souboj v Portugalsku v náročných podmínkách... Zkrátka, postup jsme opravdu vybojovali. A věřím, že tento příběh ještě zdaleka nekončí.“

Článek pokračuje pod grafikou

Troufáte si i koncem listopadu v Málaze na něco velkého?

„Bude to určitě obrovská zkušenost pro náš mladý tým a krásná tečka za sezonou. Ale finále Davis Cupu si nepojedeme jenom užít. Budeme chtít předvést totéž co ve Valencii. Teď jsme ukázali jak sobě, tak i celému okolí, že můžeme soupeřit s velkými týmy. Hrát s nimi vyrovnané zápasy a vyhrávat je. Podle mně je reprezentace dnes v ideálním složení. Osobně už bych nic v sestavě neměnil. V týmu je velká zastupitelnost, každý je schopen nahradit skoro každého. Je to úleva i pro kapitána, který nemusí být fixovaný jenom na jednoho či dva hráče.“

Českou sestavu ve Valencii vyztužil už i na kurtu osmnáctiletý Jakub Menšík a svá první tři utkání v týmové soutěži vyhrál. Překvapil i vás?

„Všichni jsme věděli, že Kuba opravdu tenis hrát umí. Ostatně během posledního měsíce to prokázal. Jsem přesvědčen, že už za chvilku se objeví i v první světové stovce. Výkonnost ukázal při premiéře v národním týmu a před plnou halou, to se zvlášť cení. Na druhou stranu musím zmínit, že ve dvouhře proti němu stál Srb Lajovič, pro kterého tento povrch není nejoblíbenější. Na pomalé antuce by to měl Kuba těžší.“

Zato Menšíka zdobí perfektní servis, na rychlý povrch obrovská zbraň.

„Kubovo podání velmi dobře znám, často spolu trénujeme. Týden před odletem do Valencie jsme strávili společně v Prostějově. Pár tréninků jsme absolvovali jen tak, že jsme si podávali míčky. Přiznám se, že čelit jeho úderům není nic příjemného. Je vysoký, má v ruce velkou sílu. Když chytne slinu na servis, je jeho podání v podstatě nechytatelné.“

Na kurtu Menšík působí velmi rozvážně. Jak zapadl do týmu?

„Jakub je hodně autentický kluk. Dobrý parťák, je s ním sranda, nezkazí žádnou legraci. Dokonale zapadl do týmu, už se stal jeho důležitou součástí. V týmu teď vůbec panuje velice dobrá atmosféra. I díky ní jsme nyní tam, kde jsme.“

Jakou atmosféru očekáváte ve finále Davis Cupu, když doma nenastoupí Španělé?

„Myslím, že ani tak to nebude špatné. Španělé jsou vášniví fanoušci, to se ukázalo i ve Valencii. Upřímně jsem nečekal, že tady bude tolik lidí. A nešli podpořit jenom svůj tým. Třeba na našem zápase se Srbskem bylo skoro plno. Potěšilo také, že diváci zůstali až do konce. Takovou atmosféru na Davis Cupu jsem ještě nezažil.“

Takže s novým formátem turnaje už se pomalu sžíváte?

„Osobně mi stále chybí domácí utkání. Nechci to rozebírat úplně do podrobností, ale určitě by tam měly být zápasy doma a venku. To je jedna z věcí, které Davis Cupu vzali. Není to správné a myslím si, že spousta hráčů to cítí stejně. Můj první Davis Cup byl zároveň ten poslední, který se v Česku hrál. Za čtyři roky mi to přijde jako absolutní katastrofa.“