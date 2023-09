Překvapení v případu fotbalové oběti Hermosové: Vyřazena z nároďáku!

Dělá z komára velblouda, nebo se opravdu stala obětí sexuálního násilí? Mistryně světa Jenni Hermosová (33) se za poslední měsíc stala středobodem fotbalového světa poté, co ji během slavnostního ceremoniálu políbil tehdejší šéf španělského fotbalu Luis Rubiales (46). Sama uvedla, že to bylo proti její vůli. Nyní ale spatřila světlo světa zajímavá informace. Hermosovou vyřadili z reprezentačního výběru!

Zemětřesení. Tohle slovo zřejmě nejlépe vystihuje aktuální dění španělského fotbalu. Všechno přitom odstartoval zdánlivě nevinný moment ve víru vítězné euforie, když šéf španělského fotbalu (RFEF) Luis Rubiales políbil na rty fotbalistku Jenni Hermosovou během předávání medailí po finále, ve kterém Španělky porazily Angličanky 1:0.

Samotný Rubiales už kvůli tomu přišel o svůj post, dal do prodeje luxusní nemovitost a jeho maminka držela hladovku, kvůli které skončila v nemocnici. Nyní ale ztratila i Hermosová. Konkrétně své místo v reprezentaci! Proč?

Vyškrtnutí pro její dobro

Vyřazení z kádru může na první pohled působit jako trest, ale opak je pravdou. Jak uvedla nově dosazená trenérka ženské reprezentace Montserrat Toméová (41), je tento krok pro její dobro. „Jenni a její spoluhráčky ve všem podporujeme. Nejlepší způsob, jak jim pomoci, je být s nimi a naslouchat jim,“ citoval Toméovou britský list Daily Mail. „Nejlepší způsob, jak Hermosovou chránit, je aktuálně ji nezařadit do sestavy. Vím to, protože jsem s ní hodně pracovala,“ vysvětlila trenérka vyřazení.

Samotná Hermosová se nechala slyšet, že i kdyby byla nominována na zápasy proti Švédkám a Švýcarkám v rámci Ligy národů, stejně by účast odmítla. Podobně jako dalších 81 hráček, které v srpnu podepsaly dopis, v němž uvedly, že povolání do repre budou odmítat do doby, dokud nedojde k výrazné změně ve vedení fotbalového svazu. „Jsme pevně přesvědčeny, že jsou nutné razantní změny na vedoucích pozicích v RFEF. Konkrétně v oblasti ženského fotbalu,“ stojí v dopise.

Dále uvedly, že jsou profesionálky. To, co je naplňuje největší hrdostí, je oblékat dres národního týmu a vést Španělsko k nejvyšším příčkám. „Věříme, že je čas bojovat a ukázat, že tyto praktiky nemají ve fotbale ani ve společnosti místo, že současná struktura potřebuje změny a my to uděláme proto, aby další generace mohly mít ve fotbale rovnost na takové úrovni, kterou si všichni zasloužíme,“ dodaly hráčky.