Nedožité narozeniny manželů Zátopkových: Proč neměli děti? A zvláštní zvyk s popelem Emila

Ve sportovním světě jen těžko najdete pohádkovější příběh, než jaký napsali manželé Emil (†78) a Dana (†97) Zátopkovi. Nejen, že se narodili ve stejný den a rok a vzali se pouhých pět mesíců po seznámení. Také společně zazářili na olympiádě v Helsinkách! Nikdy ale neměli děti. Proč? A jaký zvláštní zvyk prováděla Dana s popelem svého manžela ve chvíli, kdy přišla návštěva?

Emil Zátopek získal zlato na pět i deset kilometrů a ovládl i maraton! K tomu jeho láska Dana triumfovala v hodu oštěpem, kdy hned prvním pokusem vytvořila olympijský rekord na LOH v Helsinkách roku 1952. Kdo by tento kouzelný příběh neznal. Manželé Zátopkovi se do kroniky sportovního světa zapsali nesmrtelným písmem. Ne vždy to ale v jejich životě byla idylka.

Jako třeba v době, kdy se pokoušeli o potomka. „Byla jsem nešťastná, když jsem zjistila, že nemohu mít děti a že běhám po doktorech marně,“ smutnila po letech Zátopková. „Emil mě tehdy utěšoval. Řekl: Proč se trápíš? Myslíš si, že když my nebudeme mít děti, tak lidstvo vymře?“ dodala k nelehké situaci s tím, že do ní manžel »hustil« tento postoj tak dlouho, až ji to přestalo vadit.

Legendární Zátopek odešel na věčnost v listopadu roku 2000 po boji se zdravotními problémy, které se s ním táhly delší dobu. Dana si ale část jeho popela nechala u sebe doma, kde ho uložila do malovaného džbánku. Zajímavostí je, že kdykoliv dorazila návštěva, dala džbánek na stůl. Proč? Přece aby si s ním mohli známí ťuknout! Emil měl tak o společnost postaráno i po smrti. Nyní už jsou ale zase spolu. Dana se totiž za svým milovaným vydala do sportovního nebe před třemi lety.