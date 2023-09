Pomozte, umírám! Pokerový hráč Mercer se na turnaj dostal drsnou lstí

Peníze umí občas pořádně pomotat hlavu! Příběh amatéřského pokerového hráče Roba Mercera (37) je tomu jasným důkazem. S hereckou grácií totiž předstíral, že trpí smrtelnou nemocí, aby měl na startovné na věhlasném turnaji!

Na World Series of Poker (WSOP) se každoročně sjíždí do Las Vegas ti nejlepší z nejlepších. Akce je vnímaná jako šampionát v pokeru, jehož vítěz je všemi považován za neoficiálního mistra světa.

Hlavního bodu programu se chtěl amatérský hráč Rob Mercer zúčastnit tak moc, že si vymyslel příběh o rakovině tlustého střeva ve 4. stádiu. „Moje nemoc je nevyléčitelná, zbývá mi 6 měsíců až rok života. Kolik si myslíte, že dostanu od komunity, abych mohl žít svůj sen," škemral tehdy o peníze na sociálních sítích.

Rodákovi z kalifornského Valleja veřejnost celý příběh uvěřila a s pořádnou dávkou lítosti přišla i sprška podpory a peněz. Mercer se stal populární v pokerové komunitě a řada profesionálů propagovala jeho kampaň GoFundMe.

Původně chtěl Rob takto vybrat 12 tisíc dolarů, ale od soukromých dárců dostal daleko vyšší částku, která se pohybovala v rozmezí 30 až 50 tisíc dolarů. Navíc získal místo u stolu na hlavní události WSOP, kde byl vyřazen hned první den. Podle Review-Journal také bezplatně bydlel v apartmá luxusního a světoznámého hotelu Bellagio.

Mercera však začalo sžírat svědomí a proto přiznal, že o své konkrétní diagnóze lhal. Přesto stále tvrdí, že nádory má. Údajnou rakovinu nemá v tlustém střevě, nýbrž zcela jinde. Styděl se prý přiznat, že je muž s rakovinou prsu, která mu opět nebyla diagnostikována. Peníze vracet nechce, dary jsou v jeho mysli naprosto legitimní.

„To, co jsem udělal, bylo špatné. Neměl jsem lidem říkat, že mám rakovinu tlustého střeva. Udělal jsem to hned, když se mě někdo zeptal, jaký druh rakoviny mám. Být upřímný ohledně mé situace. Kdybych to udělal od prvního dne, kdo ví, co by se stalo,“ snažil se své činy marně objasnit pokerový amatér.

Mercer byl přichycen při lži, proto se nemůže divit, že na něj veřejnost nyní pohlíží jako na amorální obludu. „Dělají ze mě nějaké monstrum, jako bych byl pomstychtivý padouch, který to plánoval měsíce dopředu. Je to prostě šílené, ale chápu to,“ snažil se Mercer přijmout následky svých činů.