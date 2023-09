Krejčí zařídil Spartě přes kiksy výhru nad Limassolem v Evropě: Hříšník spasitelem!

Svátek měl svatý Matouš, patron účetních, celníků, výběrčích daní a zřejmě i Sparty. V ouvertuře skupiny C Evropské ligy otočila výsledek s kyperským Arisem Limassol (3:2) a vydělala 15,4 milionu korun.

Když vyprodaná Letná hromově zpívala klubovou hymnu, měla směsku národností z ostrova bohyně lásky a sexu Afrodity hned zkraje přejít chuť na orgie i na fotbal. Nepřešla.

Kapitán Krejčí v šestnáctce nešikovně kopl do hlavy Švéda Brorssona a Rus Kokorin z penalty vyděsil rudou obec. Na chvíli. Krejčí, který je podle webu transfermarkt.com s cenovkou 122 milionů korun nejdražším hráčem tuzemské ligy, totiž tuplovaně napravil svůj hřích. Po rohu a po autu spásně otočil skóre. Český mistr sice chvílemi ztrácel glanc, ale štempl na tři body dal Vitík. Trefil se poprvé v kariéře na letenském pažitu a ještě mu zatrnulo po kiksu v rozehrávce. Dopustil se ho, jak jinak, muž večera Krejčí…

Ten se ale dočkal obřího zastání od trenenéra Briana Priskeho. „Vím, že je ze sebe zklamaný kvůli tomu poslednímu gólu, ale měl by být na sebe pyšný. Je to skvělý hráč, je pro nás velmi důležitý. Je to má zodpovědnost, že někdy riskujeme, a pak je na chlapcích, aby dělali správná rozhodnutí ve správný moment," postavil se za Krejčího v pozápasovém rozhovoru.

Vrátil se také k penaltě, kterou sparťanský kapitán hned v úvodu zavinil. „Všichni víme, jak se to seběhlo. Snažil se získat balon, ale to je fotbal. Není pochyb, že Krejčí je pro nás klíčový hráč, je to opravdový vůdce v mnoha směrech. Musí to teď jen rychle hodit za hlavu. Hrál opravdu skvělý zápas, až na tyhle dva drobné incidenty. Je to prostě součástí fotbalu, našeho stylu, protože chceme hrát s určitou mírou rizika... A většinou to jde opravdu dobře, ale dnes tam byl ten poslední gól, který bychom pochopitelně radši nedostali," uzavřel kouč Letenských.