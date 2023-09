Salákova žena slavila narozeniny v porodnici: Překvápko se mu vymklo z rukou!

Už brzy jich doma bude o jednoho víc! Manželka brankáře Alexandra Saláka (36) nosí pod srdcem šestého potomka, který by se měl narodit každou chvílí. Půvabná Míša už proto odpočívá v porodnici, kde nakonec také oslavila své 37. narozeniny. S fanoušky se podělila o to, jak vypadalo její narozeninové jídlo a manžel Saša zase odkryl, na čem ztroskotala jeho snaha překvapit Míšu dortem...

Jedna oslava za druhou! Přesně takhle vypadaly poslední dny u rodiny hokejového gólmana Alexandra Saláka. Po narozeninách dcerky Beatrice (7) totiž oslavil ty své i syn Sebastian (10). Tím ale prozatím párty v domácím prostředí skončily. Na pátek totiž připadaly narozeniny Míši, která je ale kvůli těhotenství musela strávit v porodnici. Ani to však půvabné blondýnce nezkazilo náladu.

„Narozeninová večeře. Náhodou, nejsem rozmazlená a na každé narozeniny nemusím do Michelinu. Taky to má kouzlo. Velké!“ napsala Míša k nemocničnímu jídlu v podobě řízku s bramborem. Jako sladká tečka pak nemohl chybět tvarohový jogurt.

V porodnici během dne maminku navštívily s výjimkou jednoho ze synů také všechny děti a tak byla Saláková během svého narozeninového dne obklopena těmi, které nade vše miluje. O humornou vložku se postaral její manžel Saša, který zamýšlel svou těhotnou ženu překvapit dortem a vše zvěčnit na video. Jenže přesně ve chvíli, kdy vešel do místnosti a zpíval píseň pro oslavenkyni mu dort spadl na podlahu. Luxusně vypadající dezert tedy nevyšel, ale Míša slzela smíchy. „Já jsem ti přinesl dortík,“ komentoval to bývalý hokejový reprezentant.

„Počkej, ještě si musíš sfouknout svíčku,“ vtipkoval Salák, když dal rozkydlý cukrářský výrobek své ženě do ruky. „Tady to nezapaluj,“ vysoukala ze sebe během záchvatu smíchu. Saša alespoň improvizovaně vytvořil plamínek zapalovačem. „Co sis přála?“ vyzvídal pak od manželky. „Porodit,“ prozradila maminka pěti dětí, ke kterým co nevidět přibude další sourozenec.