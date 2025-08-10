Nastal čas opravdových chlapů. Bojujeme, jen nehraje dobře fotbal, mrzí Petráška
Malšovická aréna zažila premiéru: po zápase se na „votroky“ pískalo. Marný výkon v kombinaci s remízou 1:1 v Chance Lize v derby s Pardubicemi vzal fanouškům náladu. Stadionem znělo ´Bojujte za Hradec´, ´My chceme Hradec´. „My bojujeme, jen nehrajeme dobře fotbal,“ přemýšlel stoper Tomáš Petrášek. Černobílá ambiciózní parta má po čtyřech kolech jen dva body, a to je děsně málo.
Je to bída. Hradec rozjel ročník zázračnou remízou na Slavii, pak už nabídl jen podprůměr. Propadák s Karvinou (1:2), marnost v Jablonci (0:2) a teď další těžce neurovnané představení s Pardubicemi (1:1). Velký favorit bral jen bod, navíc po vážně zlém výkonu.
Zase jste nepředvedli kvalitu. Proč?
„Jsme obrovsky zklamaní, nejvíc z předvedené hry. Na druhou stranu jsme i v deseti měli dost šancí, abychom zápas zvládli. Měli jsme to jednoduše zavřít. V naší situaci, kdy nám to fotbalově nelepí, se prostě potřebujeme odrazit od vítězství. A to se nám nepovedlo. Mrzí mě to zejména kvůli fanouškům, protože jsem viděl natěšené lidi v Malšovické aréně.“
Po čtyřech kolech máte jen dva body, očekávání byly mnohem vyšší. Co se s Hradcem na začátku sezony děje?
„Nevyhráváme zápasy, nehrajeme ani dobře. Očekávání, o kterém mluvíte, ještě vzrostlo po remíze na Slavii. Ale my na ten výkon nedokázali navázat, což bolí. Sami se dostáváme do horší a horší situace. Z ní se můžeme dostat jen sami, nikdo jiný nám nepomůže. Tak veliká síla kádru v Hradci nikdy nebyla. Na papíře… Ale naše hra tomu neodpovídá. Musíme to naplno odpálit, co nejdřív to jde. Na nejbližším tréninku musí přijít okamžitá reakce. Těžké časy vyžadují opravdové chlapy, a my se k tomu musíme jako opravdoví chlapi postavit. Každý z nás se musí zamyslet a udělat ještě víc. Jestliže ale někdo z tribuny křičí ´bojujte za Hradec´, tak já odpovídám: my bojujeme za Hradec, jen nehrajeme dobře fotbal. Musíme být lepší. A to každý z nás. Úplně každý.“
Dotklo se vás, co fanoušci o vaší bojovnosti skandovali po utkání?
„Ne, vůbec. Z Polska jsem zvyklý na náročnost fanoušků. Já jim rozumím. My bojujeme, jen nám to nelepí. Derby jsme chtěli vyhrát jakkoliv. Kdybychom jednu ze šancí proměnili, nikdo by nekřičel. Je to o výhrách, ty chceme lidem doručit a my je nedoručili už hodně dlouho.“
Bylo po utkání v kabině hodně hluku?
„Emoce musím nejdřív vstřebat. Nejsem člověk, který by přišel do kabiny a rozkopal všechno, co vidím. Jsem toho názoru, že ať je výsledek jakýkoliv, musíš si to zhodnotit a ponaučit se z chyb. To musíme udělat.“
Vypadá, že toho nejste schopni…
„Omlouvám se, ale nejsem schopný na to odpovědět. Teď ne. Nesmíme panikařit, jen dělat svoji práci, jak nejlépe umíme. Jestli má někdo lepší nápad, rád se ho dozvím. Z vlastní zkušenosti ale vím, že když se dostaneš do problému, musíš se z něj sám dostat zpátky. Takhle to přece v životě funguje, ne?“
Rozhodně ano. Jenže v Jablonci hrajete dvě třetiny zápasu v deseti, v derby od padesáté minuty. Je čas si vážně promluvit?
„Dneska byl vyloučený Filip Čihák. Zrovna on je hráčem, který nám kolikrát zachránil krk. Je to velice kvalitní hráč, on sám ví, kde se stala chyba. My mu musíme pomoct, na druhou stranu se to nesmí opakovat. Minulou sezonu jsem to byl já, teď máme dvě červené po čtyřech kolech. Navíc nejde o vyloučení na konci zápasů.“
Půjdete na pivo? Vyprat špinavé prádlo?
„V tomhle není problém. My se máme rádi, nám je se sebou dobře. My spolu rádi trávíme čas, rádi přicházíme do kabiny. Není problém ve vztazích, ale každý z nás musí přinést na stůl něco, co nás posune.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|3
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|4
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|5
Sparta
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|6
Olomouc
|3
|2
|1
|0
|3:1
|7
|7
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|8
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Hr. Králové
|4
|0
|2
|2
|4:7
|2
|13
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu