ONLINE: Sparta - Olomouc. Nehraje Cobbaut, Zelený a Preciado. Překvapí Sigma na Letné?

Radost sparťanů po gólu Patrika Vydry
Zdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Chance Liga
V minulé sezoně z toho byla remíza, předtím dokonce prohra, uspějí fotbalisté Sparty do třetice? Domácí souboje s Olomoucí, kterou hostí ve 4. kole Chance Ligy, pro ně nejsou poslední dobou příznivé. Duel má výkop ve 20.00 a ONLINE přenos sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia43108:210
2Zlín43108:410
3Karviná43016:39
4Jablonec42205:28
5Sparta32107:47
6Olomouc32103:17
7Liberec42118:67
8Plzeň31207:35
9Teplice31024:63
10Bohemians41031:63
11Slovácko40222:42
12Hr. Králové40224:72
13Dukla40221:52
14Ml. Boleslav30127:91
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

