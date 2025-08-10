ONLINE: Sparta - Olomouc. Nehraje Cobbaut, Zelený a Preciado. Překvapí Sigma na Letné?
V minulé sezoně z toho byla remíza, předtím dokonce prohra, uspějí fotbalisté Sparty do třetice? Domácí souboje s Olomoucí, kterou hostí ve 4. kole Chance Ligy, pro ně nejsou poslední dobou příznivé. Duel má výkop ve 20.00 a ONLINE přenos sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|3
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|4
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|5
Sparta
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|6
Olomouc
|3
|2
|1
|0
|3:1
|7
|7
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|8
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Hr. Králové
|4
|0
|2
|2
|4:7
|2
|13
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu