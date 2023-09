Gerrard navlékl tradiční arabský šat: Prolhaný šejk

Zaprodanče! Přesně takovou reakci slyšel Steven Gerrard (43) poté, co se na sociálních sítích pochlubil obrázky sebe samotného oblečeného do tradičního arabského roucha, které vyšperkoval kefíjou na hlavě.

Ještě coby trenér Rangers rozběsnil fanoušky Slavie i Sparty, když se zastával řezníka Roofea a letenské děti obvinil z rasismu. Teď si Steven Gerrard užívá štaci v Saúdské Arábii.

Kouč Al Ettifaq oslavil saúdský Národní den navlečený v tradičním hábitu, nechyběla kostkovaná pokrývka hlavy a šálek čaje. Saúdští boháči platí anglické legendě Liverpoolu 4,2 milionů korun týdně, za takové peníze očividně mohou kouče navléct úplně do všeho a prostřednictvím fotbalu šířit své myšlenky.

A fanoušci mu to dali pořádně sežrat! „Všechno je to o penězích, penězích, penězích! Peníze nad principy,“ čertil se jeden z fotbalových fanoušků u fotky Gerrarda. „Co se to z tebe stalo,“ vrtěl hlavou další.

Na saúdskoarabské půdě má ale Gerrard plnou podporu a podle posledních slov vedení země to nevypadá, že by tamní lov slavných sportovních jmen byl u konce. „Nezajímá mě, co si myslí západ, budeme v tom pokračovat,“ má jasno Muhammad bin Sal, saúdský korunní princ a strůjce tamního fotbalového molochu.