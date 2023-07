Guardiola: Saúdové změnili trh, vytvoří silnou ligu. Kouč United kontroval

Karim Benzema, N'Golo Kanté, Rijád Mahriz nebo Sergej Milinkovič-Savič. To je jen pár nahodilých jmen, která v létě zvábilo volání ze Saúdské Arábie . Vlna, kterou v zimě odstartoval Cristiano Ronaldo, je nepochybně hybatelem tohoto přestupového období. „Arabové změnili trh a myslím, že to není chvilková záležitost. Vytvoří silnou ligu,“ okomentoval nastalou situaci Pep Guardiola. S jeho názorem ale nesouhlasí Erik ten Hag, trenér konkurenčních United.

Před sedmi lety se o podobný projekt pokusili v Číně. Do tamní soutěže přišli postupně Oscar, Hulk, Paulinho, Jackson Martínez či Yannick Carrasco. Premisa Asiatů byla jasná – pokusit se dorovnat kvalitu evropských lig. K tomu však nikdy nedošlo, vláda totiž trvala na povinné kvótě počtu cizinců a celkovou úroveň hry tak degradovali právě Číňané.

To by v Arábii hrozit nemělo. „Ještě před několika měsíci byl přitom takový odliv kvalitních hráčů nepředstavitelný,“ spustil na předsezonním turné Manchesteru City v Asii Guardiola. Reagoval primárně na odchod jednoho ze svých svěřenců. Mahriz se totiž v minulém týdnu upsal Al Ahli. Alžířana chtěl u Citizens udržet, dle vlastních slov ale nemohl nic dělat.

Přestože jsou výplaty v evropských top ligách (zejména v Premier League) vysoké, s financemi Saúdů se rovnat nemohou, ekonomický smysl by to nedávalo. Zářným příkladem je přesun Jordana Hendersona do Al Ettifaqu.

V celku kouče Stevena Gerrarda si údajně přijde na trojnásobek svého liverpoolského platu, který odhadem činil už tak závratných 200 tisíc liber (přes 5,5 milionů korun) týdně. „Jsem toho názoru, že tento trend se nezastaví a Saúdové vytvoří velmi kvalitní soutěž,“ pokračoval Španěl.

„Mám takový pocit, že v tom opravdu chtějí pokračovat a vybudovat něco velkého. Ale neberte mě špatně, nemyslím si, že jde o hrozbu. Je to zkrátka realita,“ završil Guardiola.

Ten Hag nesouhlasí

Proti jeho slovům se ale ohradil Erik ten Hag, jenž názor nesdílí. Vysoké výdaje Arabů podle Nizozemce nijak neovlivní postavení klubů Premier League na přestupovém trhu. „V naší lize chtějí hrát ti nejlepší hráči, tomu nemůže konkurovat ani soutěž v Saúdské Arábii, ani v Americe (MLS),“ bagatelizoval nynější dění.

Mluvit za něj může i fakt, že United prozatím v létě nepřišli o žádného hráče, jenž by zamířil právě do Arábie. To Manchester City, Liverpool a hlavně Chelsea mají opačné zkušenosti. Londýňanům sice odliv pomohl ke kýženému výprodeji, pokud se ale naplní Guardiolova slova, mohla by se v budoucnu Saudi Pro League transformovat z konzumenta na konkurenta klubů (nejen) Premier League na přestupovém trhu.