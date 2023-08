Skandál v tenisovém světě: Bývalá hráčka obvinila kouče ze znásilnění!

To trauma ji pronásleduje téměř celý život. Selima Sfarová (46), někdejší tenistka, která se v minulosti představila na všech čtyřech grandslamech, prozradila šokující detaily z jejího života. Jako dítě měla být po dobu několika let znásilňována vlastním trenérem!

Bývalá tuniská tenistka Selima Sfarová obvinila svého někdejšího trenéra Regise de Camareta, že ji v dětství opakovaně znásilnil. Rodačka z města Sidi Bou Said o svém traumatu ze sexuálního obtěžování otevřeně promluvila v rozhovoru pro francouzský deník L'Equipe. Francouzský kouč ji podle jejích slov znásilňoval od jejích dvanácti let, útoky trvaly téměř tři roky.

De Camaret je ve vězení za jiné sexuální delikty. V roce 2014 byl odsouzen na deset let za znásilnění dvou nezletilých dívek na tréninkovém kempu na přelomu 80. a 90. let v Saint-Tropez.

Sfarová uvedla, že během tehdejšího procesu se jí všechny vzpomínky na vlastní utrpení vrátily v plné síle a upadla do deprese. Připomněla si ,,temné myšlenky", které ji pronásledovaly během profesionální kariéry od roku 1993 do roku 2008. ,,Trvalo mi 25 let, než jsem to sama sobě přiznala, a 35 let, než jsem o tom dokázala otevřeně promluvit," konstatovala hráčka, jež se v roce 2001 prosadila do první stovky světového žebříčku.