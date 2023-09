Slovenský brankář Hudáček: Návrat do propagandistické KHL? Je to priorita!

Návratu do okupantské země se nemůže dočkat. Slovenský hokejový gólman Július Hudáček (35) nedávno v rozhovoru promluvil o tom, že opět touží vrátit se do ruské nejvyšší soutěže. Co vlastně říká na samotnou válku? A jak vnímá kritiky hráčů působících v KHL?

Loni hájil barvy kazašského celku Barys Astana, který nastupuje v ruské KHL, ovšem nový kontrakt nedostal. Brankář Július Hudáček se ale snu o návratu do ligy, kterou má pod palcem teroristický stát, nebrání. To ostatně potvrdil v rozhovoru pro slovenský portál sportweb.sk.

„Dokud se budu cítit zdravý a mám na to, abych chytal v co nejlepší soutěži za co nejlepší peníze, je prioritou zahraničí,“ řekl Hudáček a pokračoval. „Doposud vždy, když jsem tam chytal, fungovalo vše na sto procent. Všichni zahraniční hráči, kteří tam působili, byli ze sportovního hlediska spokojení. Mám na mysli zázemí, kvalitu soutěže i finance. Nic se na tom nezměnilo ani během války. Hokejisté z jiných zemí tam i nadále podepisují smlouvy.“

Válka není o nás

V Česku, ale právě i na Slovensku, se ale najde hodně lidí, kteří českým a slovenským hráčům angažmá v lize, která otevřeně podporuje vyvražďování Ukrajinců, nemilosrdně vyčítají. Jak se ale zdá, Hudáček si tím hlavu neláme. „Snažím se to nevnímat. Nesleduju, co se píše a říká v médiích. Všichni, kteří v KHL hrajeme, pevně věříme, že situace s válkou se změní. Není to ale vůbec o nás nebo o tom, co chceme my,“ podotkl vyhýbavě držitel stříbrné medaile z mistrovství světa.

Hudáček mimo jiné uvedl, že žil v Rusku před válkou a s rodinou tam byl spokojený. Podle jeho slov se situace v Rusku nezměnila ani po vypuknutí okupace Ukrajiny. Válečné propagandy, která hojně zaplavila i KHL, si zřejmě někdejší člen Pardubic či Sparty nevšiml. „Uvědomuju si, že běžní lidé to mohou pocítit. Rozhodně jsem nakloněný k tomu se tam vrátit, pokud přijde dobrá nabídka,“ dodal rodák ze Spišské Nové Vsi.