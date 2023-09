Dojemný příběh hokejové legendy Demitry (†36) před tragédií: Slib, který nestihl splnit!

Dlouhých 12 let. Taková doba nedávno uplynula od tragické nehody letadla, při které zemřel celý tým hokejového celku Lokomotiv Jaroslavl včetně tří Čechů Karla Rachůnka (†32), Jana Marka (†31), Josefa Vašíčka (†30) a slovenského útočníka Pavola Demitry (†36). Právě o posledním jmenovaném nyní vyplul na povrch emotivní příběh, který dokazuje, jak laskavé srdce někdejší reprezentant Slovenska měl.

Češi a Slováci si před několika dny připomněli hrůzostrašnou leteckou nehodu v Rusku, kvůli které se v obou zemích 7. září roku 2011 zastavil čas. Zpráva o úmrtí Karla Rachůnka, Jana Marka, Josefa Vašíčka a Pavola Demitry zdrtila i lidi, kteří hokeji běžně neholdují. Není divu, všichni čtyři měli na svou zemi obrovský vliv. K příležitosti smutného výročí promluvila žena, která má s Demitrou dojemnou zkušenost z benzínky, kde tehdy pracovala.

„Přišel na řadu a okamžitě jsem ho poznala. Divil se, že jsem ho poznala tak rychle. Řekla jsem mu, že jeho znají přece všichni. Mí chlapci jsou hokejoví fanoušci a mají doma kartičky s podpisy hokejistů. Měli jsme už Hossu, Gáboríka a další, ale Demitra chyběl. Otevřela jsem mu kancelář, aby se na kartičky podíval,“ vzpomínala někdejší pracovnice benzínky Marcela na setkání v Ružomberku pro web Športky.

Podepsanou kartičku dovezu!

Demitra následně řekl Marcele, že se podívá do auta, jestli tam nemá kartičku. Zákazníci jí říkali, ať si na podpis nedělá naděje. Prý to řekl jen proto, aby měl pokoj. Očekávali, že nasedne do auta a odjede. Jenže chyba! Bývalý hráč NHL začal prohledávat celé auto, ale kartičku bohužel nenašel. „Omlouvám se, ale zrovna teď u sebe kartičku nemám. Tuto sezonu budu hrát v KHL. Jakmile pojedu okolo této pumpy, zastavím se tu a osobně vám ji přinesu. Pokud tady náhodou nebudete, tak vám ji zde nechám na prodejně. Spolehněte se,“ měl říct Demitra tehdy Marcele po návratu k pokladně.

Dojemné setkání se ale odehrálo v srpnu 2011, tedy pouhý měsíc před katastrofou. Pracovnice benzínky měla v den leteckého neštěstí směnu, když k ní najednou přišel její nadřízený a pověděl jí, k čemu došlo. „Když mi šéf řekl o té nehodě, nechtěla jsem tomu věřit,“ vzpomínala Marcela. „Okamžitě jsem měla slzy v očích. Jako první jsem si vzpomněla na onu situaci, která se stala jen před několika týdny. Vzpomínky zůstávají dodnes. Byla jsem okouzlena jeho lidským přístupem. Byl to člověk s velkým Č,“ prohlásila pracovnice na závěr. Slib, který dal mamince hokejových nadšenců, tak už bohužel neměl Demitra možnost splnit.