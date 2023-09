Výbuch legendárního Murrayho: Mlátil raketou jak smyslu zbavený!

Čas od času se člověku stane, že má špatný den. Jako například tenista Andy Murray (36). Legendární Skot nezvládl zápas ani emoce. Po špatném výkonu to odnesla jeho raketa, kterou nemilosrdně rozflákal!

Alex De Minaur (24). Jméno, které musí věhlasný tenista Andy Murray proklínat. Dvojnásobný vítěz Wimbledonu se s Australanem za posledních pět let utkal celkem šestkrát a vždy z toho byla prohra, byť v prvním případě bez boje. Poslední porážku schytal Murray na China Open v Pekingu.

Nechybělo přitom mnoho a rodák z Glasgow mohl slavit postup. Zápas šel totiž ve třetím setu do tiebreaku, který ale nezvládl. Nejkontroverznější moment zápasu přišel ve druhém setu. Co přesně se stalo? Murray totiž dovolil soupeři prolomit podání, což ho vytočilo do běla.

Následovala série prudkých úderů raketou o zem, čímž samozřejmě svůj sportovní nástroj roztřískal na maděru. Aby toho nebylo málo, po konci smolného duelu ještě cestou pryč velmi chladně požádal kameramana, aby mu uhnul. Holt ne každý den je zalitý sluncem.