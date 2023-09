Hvězdný tenista Murray propásl pohřeb babičky kvůli zápasu: Dojemná slova do nebe!

Pro svou vlast cokoliv. I kdyby měl kvůli tomu zmeškat poslední rozloučení s milovanou babičkou. Přesně tímhle se řídila tenisová legenda Andy Murray (36) v pátek 15. září, když nastoupil do zápasu coby reprezentant Velké Británie v rámci Davis Cupu. Bolestnou zprávu oznámil fanouškům přímo v hale, přičemž udělal velice emotivní gesto.

Svého švýcarského soupeře Leandra Riediho (21) sice v třísetové bitvě během Davis Cupu porazil, ale radost šla v případě tenisty Andy Murrayho tentokrát stranou. Vítěz tří grandslamů se totiž v pozápasovém rozhovoru svěřil, že kvůli tomuto duelu propásl velice důležitý okamžik. Konkrétně chyběl na pohřbu své drahé babičky Ellen.

„Chtěl bych se tímto omluvit své rodině, že jsem dnes s nimi nemohl být. Babi, tohle vítězství je pro tebe,“ prohlásil Murray, přičemž se snažil zadržet slzy. Ihned poté se bývalá světová jednička dočkala velké podpory ze strany diváků v podobě hromadného potlesku. Murrayho oddanost ocenili lidé i na sociálních sítích. „Jsi pravá legenda. Jak na kurtu, tak mimo něj. Babička by na tebe byla hrdá, Andy,“ napsal jeden z uživatelů.

O srdcervoucím rozhodnutí nevěděl nikdo. Dokonce ani kapitán výběru Velké Británie Leon Smith. „Upřímně, neměl jsem o tom ani tušení. To, co dnes udělal, jen dokazuje, jak velký charakter to je. Bylo to pro něj velmi těžké,“ citoval Smithe web britského deníku The Sun. Velká Británie je se dvěma body po dvou hracích dnech na špici skupiny B, kde je společně s ní Francie, Austrálie a Švýcarsko.