Sparta letí do „Chlumce“, jen tam bude čtyřicet stupňů. Kolik do Jerevanu dorazí fans?
Půjde o play off Konfereční ligy. Kulisy však budou ve stylu tak třetí tuzemské soutěže. Takový stadionek, jako je v Chlumci nad Cidlinou, kde dokázali místní poloprofíci v poháru vyřadit Příbram, Teplice a tuze vyděsit slavnou Plzeň. Výlet do mírně jiného světa čeká od úterý Spartu, která jde do odvety 3. předkola s libovým náskokem 4:1, který jí bude chtít sebrat arménský Ararat. Hraje se v Jerevanu.
Druhé předkolo absolvovala Sparta v Kazachstánu. Hřiště příšerné, trhající se, samozřejmě ho ovlivnil slejvák jak z Amazonie. Tentokrát se rovněž nebude hrát v NEJ podmínkách, ale plac je podle zpráv z Letné v pořádku.
Trenér Brian Priske ostatně jeho stav ani nebral za téma, když dostal v neděli večer na tiskové konferenci po výhře nad Olomoucí otázku na kvalitu plochy v Arménii. „Koneckonců je tam tráva, dvě branky, dva týmy. Bude to hlavně o nás,“ pronesl dánský šéf lavice.
Samozřejmě, nyní je v klidu, ale před prvním duelem v Praze upozorňoval na možná nebezpečí a apeloval, aby si mužstvo vytvořilo dostatečný náskok. „V Jerevanu to bude nepříjemné, třeba teplota,“ upozornil. Ano, v Arméni její hodnota šplhá ke čtyřiceti stupňům, to je drsné.
Hrát se bude v akademii
„Nezjišťujeme toho víc než obvykle. Víme, že je tam čtyřicet stupňů, a že budeme hrát na malém stadionu, protože soupeř přesunul místo,“ řekl Priske.
O teplotě už byla řeč, nestandardní bude také velikost stadionu. Na tribunku se vejde 1500 lidí, toť vše. Přesto má Sparta nárok na deset procent míst. Čeká se, že rudých fans dorazí sto deset, což je obdivuhodné. V Aktobe jich bylo nějakých dvacet.
Původně se mělo hrát na jiném stadionu v Jerevanu, kam se vejde 15 tisíc fanoušků. Jenže tady se před pár dny konal koncert americké zpěvačky Jennifer Lopez, jenž byl součástí jejího turné Up All Night: Live in 2025. Přikráčelo na 30 tisíc lidí - a trávník je v dezolátním stavu.
Proto se zápas přesune do Jerevanské fotbalové akademie, jež je na druhém straně města. Ale povrch bude OK.