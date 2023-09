Zkrat Sabalenkové po prohraném finále US Open: Výbuch vzteku!

Začala nadějně, ale na konci jí zůstaly pouze oči pro pláč. Světová jednička Aryna Sabalenková (25) prohrála ve finále US Open proti devatenáctileté tenisové senzaci Coco Gauffové, přičemž po něm dala plný průchod svým emocím. Její hněv odnesla raketa!

Zatímco na jedné straně kurtu se slavilo, na druhém tekly slzy. Stačilo přitom vyhrát jediný set, aby se místo vycházející hvězdy Coco Gauffové radovala její soupeřka Aryna Sabalenková. Temperamentní Běloruska ale tlak okamžiku nezvládla a prohrála 1:2 na sety.

„Většinu času jsem dokázala ovládat své emoce. Gratuluji ti, Coco. Během finále jsi hrála neuvěřitelně,“ vysekla Sabalenková poklonu vítězce letošního US Open.

Průchod emocím ale dala rodačka z Minsku v útrobách stadionu. Video, které se objevilo na sociální síti X (dříve twitteru), ukazuje moment, kdy jí povolily nervy. Nejdříve laxně hodí talíř pro poraženou finalistku na tašku, ze které si následně vezme raketu. S tou pak čtyřikrát tvrdě třískne o zem, až raketa praskne. Poté se Sabalenková vydala k nejbližšímu koši, kam její sportovní nástroj nakonec zamířil.

Jak ale později uvedla na sociální síti tenisová trenérka Judy Murrayová (64), kontroverzní nahrávka ze zákulisí se neměla vůbec dostat na veřejnost. ,,Tyhle záběry neměly být nikde zveřejněny. Jedná se o soukromou chvilku Sabalenkové v prázdné tréninkové místnosti, kdy byla zklamaná z prohraného finále grandslamu," napsala matka slavného Andy Murrayho (36) k videu. Pro vítězku letošního Australian Open to ale nebyl první incident s raketou na americkém grandslamu.

V semifinále proti Američance Madison Keysové (28) dokonce hodila raketu po svém kouči Antonu Dubrovovi (28). „Je to všechno trenérova chyba. Ne, ne, ne… Mluvili jsme o tom, že když potřebuju vypustit emoce ven, tak to musím udělat. Jinak bych se užírala zevnitř. Takže jsem na něj řvala, křičela a nadávala,“ vyjádřila se k semifinálovému incidentu Sabalenková. „Ví, že ho mám pořád ráda. Dělám to z dobrého důvodu,“ dodala.