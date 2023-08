Čech svým vynálezem oslnil NHL, nerad by zamrzl u hokeje: Do NBA to nebude daleko!

Prosadit se v zámoří v jakémkoliv odvětví je nelehký úkol, přesto není nereálný. Projekt Sense Arena přináší revoluci v oblasti virtuální reality pro sportovní účely a je dílem českého podnikatele Boba Tetivy, který uzavřel několikaletou smlouvu s vedením NHL. A to je pro tuzemskou firmu jedinečný počin!

Lidský mozek je stejně důležitý jako jakýkoliv jiný sval! VR technologie Sense Arena simuluje hokejový trénink a různé situace na ledě tak, aby sportovcům zajistila komplexní fyzický i mentální rozvoj s rozsáhlou analýzou dat a bez jakéhokoliv rizika zranění. Kognitivní cvičení pomáhá hráčům najít chybějící soubor dovedností v různých aspektech hry, které jim přijdou vhod na cestě za vítězstvím.

Platforma se tak stala oficiálním virtuálním tréninkovým nástrojem státních hokejových organizací Český hokej, Deutscher Eishockey-Bund či dokonce USA Hockey. Sense Arenu pak dodnes využívalo rovných pět klubů NHL, jmenovitě šlo například o úřadující šampiony Vegas Golden Knights, New Jersey Devils či Los Angeles Kings. Od září se toto číslo navýší na úžasných třiadvacet týmů z nejslavnější hokejové ligy světa.

„NHL má jedny z nejzapálenějších fanoušků ze všech sportů. A my jsme nadšeni, že jim můžeme zprostředkovat, jaké to je být hráčem nebo brankářem NHL,“ uvedl lodivod projektu Bohdan „Bob“ Tetiva ke zbrusu nové spolupráci, o níž již od počátků firmy tajně snil.

Program se díky dohodě s vedení ligy zařadí po bok dalších projektů, které smí v názvu užívat jméno soutěže. NHL Sense Arena poté bude dostupná na zařízení Meta Quest 2, jehož cena startuje od 10 000 Kč. Dále už je zapotřebí jen dostatečný prostor, hokejka, rukavice a kompatibilní aplikace z Meta app store, poté můžete začít s intenzivní tréninkem!

Sense Arena kromě hokeje nabízí také tréninkové moduly pro tenis, přičemž v advisor boardu naleznete legendu Martinu Navrátilovou a další hráčská esa z dob současných i minulých. V budoucích plánech Tetivy je však expanze do dalších sportů a zámořských soutěží, jako je kupříkladu NBA.

„Neradi bychom zamrzli jen u hokeje. Myšlenka u něj vznikla, ale vybral jsem si jej také kvůli tomu, že to je jediný kolektivní sport, v němž máme jako Česko nějaké jméno. Kdybychom udělali něco pro basketbal, což je můj sport, tak nám to v Americe nikdo neuvěří,“ prozradil v roce 2018 v rozhovoru pro prestižní magazín Forbes.

„Jakmile se ale dokážeme dostat do nejvyšší hokejové ligy světa, do basketbalové NBA už to nebudeme mít tak daleko,“ věří Bob Tetiva, který pochází ze sportovní rodiny. Jeho otec Jaroslav byl československý basketbalista, který dvakrát startoval na olympijských hrách a na šesti mistrovství Evropy v basketbale mužů. Není tedy pochyb, že i jeho syn má ke sportu tuze blízko.