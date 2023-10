Sagan si otevřel luxusní hotel, ale... Valí se na něj kritika!

Teprve nedávno otevřel ve své rodné Žilině luxusní hotel, od kterého si zajisté slibuje velké věci. Ne všem se ale nové podnikání slovenského cyklisty Petera Sagana (33) zamlouvá. Za poměrně krátkou dobu navíc stihl nasbírat i negativní zpětnou vazbu. Proč?

Zatímco jednu životní etapu ukončil, hned zahájil novou. Slavný cyklista Peter Sagan přesedlal z kol na podnikání, konkrétně si nedávno otevřel přepychový hotel v Žilině. Na první pohled se jedná o vskutku nádherné dílo. Aby ne, když jen za samotnou rekonstrukci vyplázl podle deníku Nový Čas minimálně 12,2 až 24,4 milionu korun! Ne každého ale Saganův resort nadchl.

Jako třeba Jozefa Matiase Mužíka, šéfa vztahů s veřejností na magistrátu města Bratislavy. „Chtělo by to zbourat celý dům,“ šokoval Mužík na internetu ohledně hodnocení nově zrekonstruovaného hotelu. „Na takovém krásném místě by mělo stát hodnotné architektonické dílo, které by prezentovalo Sagana a jeho sportovní odkaz,“ dodal vedoucí PR oddělení, který na konci letošního března musel čelit skandálu, kdy se na veřejnost dostaly jeho záběry z porna.

Kromě toho si stěžoval i na servírování jídla a nepraktické talíře. A nebyl jediný, kdo kritizoval provoz hotelu. „Po hodině čekání na jídlo jsme se dozvěděli, že se ani nezačalo připravovat,“ cituje web Nového Času nespokojenou návštěvnici.

Slovenský server uvedl, že se pokusil kontaktovat jak Sagana, tak Mužíka. Ani jeden z nich ale nebyl k zastižení. Oslovili tedy zaměstnankyni hotelu paní Holešovou, ovšem ta dala jasně najevo, že novináři zde nejsou vítáni. „Jsem tu za vedení, ale nepřeji si, abyste o nás cokoliv psali,“ vzkázala jim v podniku, ve kterém nikdo momentálně nebyl. Jak si tedy Sagan v nové životní výzvě povede? To ukáže jen čas.