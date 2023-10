Beckham v dokumentu »natřel« svou ženu: Buď upřímná!

Krize v manželství kvůli údajné nevěře nebo konflikt s věhlasným fotbalovým koučem Sirem Alexem Fergusonem (81). Tyto a mnoho dalších pikantností odhalila nová dokumentární série o legendárním exfotbalistovi Davidu Beckhamovi (48) a jeho životní lásce Victorii (49). Ta se rozpovídala i o svém dětství, které se nejevilo úplně pohádkově... Pak ale do jejího vyprávění zasáhl samotný David.

Takhle horké to nebylo! Velký prostor v dokumentu o Davidu Beckhamovi má pochopitelně i jeho manželka Victoria, která po jeho boku kráčí přes 26 let. Když ale ve snímku popisovala, že v dobách jejího dospívání si rodina slavné Spice girl nemohla vyskakovat, legendárnímu fotbalistovi to příliš nešlo dohromady s informacemi, které má k dispozici on.

„Patřili jsme mezi dělnickou třídu,“ líčila módní návrhářka na kameru. Následně ale ze dveří vykoukl Beckham, aby uvedl věci na pravou míru. „Buď upřímná,“ pobídl svou manželku. „Jsem upřímná,“ odvětila Victoria, načež bývalý reprezentant Anglie zopakoval svou připomínku a dodal: „V jakém autě tě táta vozil do školy?“

Victoria se následně rozpovídala, načež ji Beckham skočil do řeči. „Ne, jedna odpověď. Jaké to bylo auto?“ zeptal se. Půvabná modelka uvedla, že to není tak jednoduché na to odpovědět, ale David se jen tak nenechal odbýt a zopakoval svůj dotaz. „No, to záleží,“ mlžila Victoria. „Ne, ne, ne,“ řekl rázně spolumajitel fotbalového mančaftu Inter Miami CF. To jeho drahou polovičku zlomilo a vyšla s pravdou ven. „Dobře. V 80. letech vlastnil můj táta Rolls-Royce,“ práskla na sebe. Beckham jen zdvořile poděkoval a opět zmizel ze záběru.

Vtipná estráda se okamžitě stala hitem internetu. „David Beckham je posledním zbývajícím investigativním novinářem,“ napsal k videu na sociální síti X (dříve twitteru) uživatel, který vtipnou scénku sdílel. Pokud by tedy šestinásobný vítěz Premier League chtěl, klidně by mohl coby novinář dostávat z celebrit jejich největší tajemství.