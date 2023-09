Hrůzná slova fotbalového exreprezentanta Rajnocha: Alkohol mě málem zničil!

Dva roky. Tak dlouho se fotbalista Jan Rajnoch (41) vyhýbá alkoholu jako čert kříži. Má k tomu velice dobrý důvod. Byla to totiž jedna z příčin, proč se mu rozpadlo manželství. Nyní navíc bývalý reprezentant prozradil, že ho tento démon málem zničil!

Měl problém. Hodně velký problém. Někdejší sparťanský obránce Jan Rajnoch prožil období, na které nevzpomíná zrovna rád. Řeč je o letech, kdy měl problémy s alkoholem. S tím už je ale konec. Fotbalista, který si za repre připsal 16 startů, nepije už dva roky. „Úplně se tomu vyhýbám, vzal jsem to jako životní styl. Musel jsem přijmout fakt, že už to není součástí mého života,“ prozradil Rajnoch v rozhovoru pro web eXtra.cz.

Jednu dobu byl na tom tak špatně, že musel dokonce vyhledat odbornou pomoc! Podle jeho slov musí vždy nastat nějaká věc, která donutí člověka uvědomit si závažný problém. „Mně se stal takový exces, který byl těžko pochopitelný, jak pro moje okolí, tak i pro mě. V tu chvíli jsem si řekl dost a začal jsem žít jiný život. V podstatě jsem se znovu narodil,“ přiblížil Rajnoch svou situaci.

Jak již bylo zmíněno, alkohol byl v případě rodáka z Frýdlantu jeden z aspektů, proč se v minulosti rozvedl. Během manželství, které neskončilo dobře, ale přivítal na světě dvě dcery. Jakožto abstinent platí za příkladného otce. Co vlastně dělá Rajnoch pro to, aby znovu nezahučel do malérů? „Mám nějaké mentální tréninky, které se snažím aplikovat. Taky jedu na 60 procent a 40 procent bych měl odpočívat, což se stále učím,“ doplnil závěrem. Vypadá to tedy, že čutálista, který si v minulosti zahrál i nejvyšší tureckou ligu, našel klíč ke spokojenému životu.