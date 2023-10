Vzácné onemocnění manželky hokejisty Výborného: Děsivá slova lékaře!

„Zánět příklopky hrtanové neboli tzv. epiglotitida je dnes už poměrně vzácné onemocnění, které se objevuje hlavně u dětí. Ale může se vyskytnout i u dospělých,“ uvedl pro Blesk MUDr. Tomáš Sochor, otorhinolaryngolog z písecké ordinace ORL. Přesně tohle raritní onemocnění totiž nedávno postihlo Irenu Výbornou (48), manželku někdejšího hokejisty Davida Výborného (48).

„Onemocnění je většinou vyvolané bakterií hemofilus influenza, proti které je už dnes zavedeno povinné očkování hexavakcínou. Epiglotitida je život ohrožující onemocnění, protože příklopka hrtanová velice rychle oteče a člověk se může udusit," vysvětlil Doktor Sochor.

„Je proto potřeba nasadit ihned antibiotika a kortikoidy a často se pacient musí ihned zaintubovat, případně udělat tracheostomie (tj. stav, kdy je průdušnice uměle vyústěna na povrch těla a cílem je zajištění průchodnosti dýchacích cest – pozn. red.). Já sám jsem se s tímto případem u dospělého člověka setkal a musí se jednat opravdu hodně rychle, aby to neskončilo fatálně,“ doplnil doktor Sochor, který provádí složitější operace právě na Bulovce. Tam si ještě pár dní poleží láska hokejového šampiona Davida Výborného Irena.

Právě poněkud ono vzácné onemocnění ji dostalo na nemocniční lůžko. Všechno to začalo sobotní nocí ze 30. září na 1. října. Paní Výbornou začalo bolet v krku, měla teplotu i zimnici. „Říkala jsem si, že na mě leze nějaká chřipka,“ popsala Irena Blesku první příznaky. Nakonec ale musela být 2. října časně ráno hospitalizována. „Dost mě to vylekalo. Nejdřív jsem vůbec nevěděl, o co jde,“ podělil se s Bleskem o svůj strach její manžel David Výborný. Nyní už je ale láska Davida Výborného pod dohledem primáře ORL MUDr. Tomáše Podlešáka.