Chvíle hrůzy v atletice: Kladivář zlomil sudímu nohu!

Fanoušci v ochozech si zakrývali oči. Hororové zranění se odehrálo na Asijských hrách v Chang-čou. Kuvajtský atlet Ali Zankawi (39) hodil kladivo do ochranné sítě, která však náčiní zcela nezastavila a trefila technického rozhodčího. Ten musel být okamžitě převezen do nemocnice.

Vše se odehrálo při jednom z pokusů kuvajtského vrhače Ali Zankawiho. Ten si ve finálové části závodu stoupl do vyhrazeného kruhu s více než sedmikilovým náčiním v ruce, které však místo hřiště poslal do ochranné sítě. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby kladivo netrefilo za ní sedícího rozhodčího.

Dvaašedesátiletý Chuang Čchin-chua se začal svíjet v bolestech a ze záběrů bylo patrné, že mu z nohy stříká krev. Značně vyděšený atlet se k rozhodčímu okamžitě rozeběhl, obrovskýma rukama mu nohu zaškrtil a pokusil se zastavit krvácení. Za chvíli na místo dorazili také zdravotníci, kteří zraněného muže odnesli na nosítkách a následně poslali do nedalekého špitálu.

​„Do nemocnice dorazil ve 20:15, kde mu byla diagnostikována otevřená zlomenina pravé holenní kosti," řekl mluvčí Asijských her na nedělní tiskové konferenci. „V současné době jsou jeho životní funkce stabilní," dodal.

Podle svědka agentury Reuters vypadal Zankawi po incidentu velmi otřeseně a několikrát se ptal na zdravotní stav zraněného muže.

Na sociálních sítích se také okamžitě začaly šířit debaty, jestli by neměly být posíleny bezpečnostní podmínky pro rozhodčí na atletických závodech. Ti totiž sedí blízko sítě, která je zavěšena volně a těžká náčiní nedokáže úplně zastavit. Řešení je však složité, protože při jejím větším napnutí by naopak hrozilo, že by se kladiva a disky mohly odrážet zpět na atlety.