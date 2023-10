Překvapivý krok americké hudební hvězdy: 50 Cent začal sponzorovat dívčí fotbalový tým!

Ryan Reynolds (46) už není jedinou celebritou, která se rozhodla investovat do velšského fotbalového týmu. Slavný rapper Curtis James Jackson (48), který je známý spíše pod svou uměleckou přezdívkou 50 Cent, se dohodl na sponzorské smlouvě s dívčím týmem do 14 let, sídlícím v Cardiffu.