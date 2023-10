Indická atletka obvinila svou krajanku na Asijských hrách: Byla jsi chlap!

Už druhým týdnem v Číně probíhají devatenácté Asijské hry a o zajímavé momenty není nouze. Tím posledním se stalo prohlášení čtvrté ženy atletického víceboje Swapny Barmanové (26), která obvinila svou indickou krajanku Nandinu Agasaraovou (20) z toho, že bývala mužem.

Indická atletka vyvolala skandál na právě probíhajících Asijských hrách nečekaným prohlášením, že ji o medaili připravila transsexuální atletka. Barmanová, která v roce 2018 získala na této akci zlatou medaili, uvedla na svém Twitteru, že její krajanka Agasaraová neměla právo soutěžit v ženské disciplíně, kvůli změně pohlaví.

„Na Asijských hrách v čínském Chang-čou, jsem přišla o bronzovou medaili, kterou získala transgenderová žena. Chci svou medaili zpět, protože je to proti pravidlům atletiky. Pomozte mi a podpořte mě, prosím,“ napsal Barmanová na Twitteru.

O pár hodin později svůj příspěvek smazala a indická atletická federace se k němu odmítla vyjádřit. Kdo se ale k vyjádření odhodlal, byla obviněná Agasaraová.

„Nenechám to jen tak. Proč neřekla něco, když jsem začala závodit? Jak může někdo něco takového říci o jiné ženě? Samozřejmě to obvinění přišlo až poté, co jsem ji porazila. Určitě to budu řešit u atletické federace, ale zatím jsem si chtěla užít oslavy a vrátit se do Indie, kde mám nemocnou matku,“ odpověděla na obvinění Agasaraová.

Navzdory tomuto rozruchu však bronzovou medailistku v její rodné zemi oslavují a k jejímu úspěchu se na sociálních sítích vyjádřil také indický premiér.

„Indie slaví fenomenální bronzovou medaili Nandini Agasaraové v sedmiboji žen na 800 metrů. Je to absolutní šampionka, která ztělesňuje sportovního ducha a dokonalost. Gratulujeme jí a přejeme vše nejlepší do dalších let,“ napsal na svém Twitteru Naréndry Módí.