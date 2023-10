Expertka: Ženský fotbal je nejrychleji rostoucí sport. Co nabízí sponzorům?

Nedávno skončilo MS žen ve fotbale. Co nám prozradilo o tom, kam se ženský fotbal posunul?

„Znám příběh ženského fotbalu tím, že jsem před několika lety završila profesionální kariéru. Ale je stejně neuvěřitelné vidět, jak daleko se ženský fotbal od té doby posunul. Kvalita produktu se výrazně vyvinula i za posledních čtyři až pět let. Myslím, že to bylo velmi viditelné už na loňském Euru.“

V čem se ženský fotbal posunul natolik kupředu?

„To, co vidíme na největších turnajích, není náhoda. Každý si uvědomuje, že byla vykonána spousta výborné práce, do ženského fotbalu zamířily velké investice. Zmínila bych největší fotbalové státy jako Británii, Německo, jistě i Španělsko, které MS vyhrálo. Ty silně zainvestovaly do růstu ženského fotbalu ve svých zemích. A taky začaly reorganizovat strukturu v grassroots a podmínkách pro ženské fotbalistky.“

Je to tedy hlavně o národních fotbalových svazech a asociacích?

„Mám dojem, že spousta investic a práce zamířila také do největších soutěží. Tak aby byly strukturovány patřičně a aktivně zvedly standard lig. Kupříkladu Británie před pár lety zavedla nová licenční kritéria. A vlastně teď vidíte, že v Anglii zaseli semínka práce, kterou teď za pár let sklidili. Nemůže to být jen o federacích. Ty dělají fantastickou práci, ale musíme se spolehnout i na vnější zdroje, které přicházejí skrze sponzory. Ti zase mají za cíl přenést své cíle a vzkazy na trh.“

Co stojí za boomem ženského fotbalu? Jaké jsou základní strategie, jak si jím podmanit veřejnost?

„Je to dost různé. Ale fotbal je nejoblíbenější sport ve většině zemí, ve které děláme náš výzkum. Pokud máte fanouškovskou základnu, vždy ji můžete přenést i na ženský fotbal. V globále vidíme pohyb lidí, kteří začínají sledovat ženský sport, protože je zajímá celá řada témat jako rovnost či diverzita. To je fenomén, který vidíme obecněji i u ženského fotbalu, což je nejrychleji rostoucí sport současnosti. Vidíme úplně novou fanouškovskou základnu, která vstupuje na trh.“

Kdo tedy obecně tvoří tuto fanouškovskou základnu, o které mluvíte?

„Je tam ještě stále spousta neznámých. Vidíme na číslech, že do sportu přichází mnoho nových fanoušků. Mám tím na mysli, že jsou noví fanoušci ženského fotbalu, neznamená to, že dřív nesledovali fotbal, ale zkrátka se začali dívat na ten ženský. A vidíme na demografii, že jde o trochu mladší a více ženskou populaci. To může znovu být velmi zajímavé pro značky, které chtějí oslovovat tohle publikum a zaměřit se na něj třeba některými dynamičtějšími tématy, u nichž lze být kreativní a hravý. Tohle publikum nejsou mimozemšťané, ale jsou jiní, pokud je srovnáme s diváky mužského fotbalu, pokud se týká věku, genderu a hodnot, toho, co je pro ně důležité.“

Zmínila jste sponzory. Z jakého důvodu přitahuje ženský fotbal firmy?

„Spousta odvětví a značek má pořád problémy, jak najít ženy, takže pro ně je to znovu velká příležitost a to znovu dodává vizibilitu. A to vám pochopitelně znovu pohání fanouškovskou základnu. Tu můžete rozšiřovat skrze témata jako jako rozmanitost, posílení postavení žen a dodání inspirace mladým dívkám, vytváření atraktivní značky zaměstnavatele.“

Po celém světě po skončení MS žen velmi silně rezonovala aféra okolo španělského svazového šéfa Rubialese. Vnímáte ji jako PR katastrofu, anebo i příležitost pro ženský fotbal, jak se emancipovat?

„Na jedné straně souhlasím, že mě strašně mrzí, co se stalo hráčkám a že jsou stále v určitých směrech pronásledovány. Ale jak jste řekl, mělo to podle mě i obrovský pozitivní vliv. Minimálně jsou některé neblahé věci dnes alespoň vidět. A když je něco viditelného, můžete s problémem bojovat. Sport je přece zrcadlo naší společnosti. Pokud máte publikum, které vidí a vnímá, že jste vyhráli titul mistrů světa, možná byste s takovou platformou i měli něco dělat a využít ji k tomu, abyste nastartovali růst a zviditelnili tím, co ještě ve světě není správné a férové. A přiměli ostatní, aby učinili změny.“

Kauza španělského předsedy Rubialese pohledem hostů TIKI-TAKA Video se připravuje ...