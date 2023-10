Místo NHL zamíří do basy? Reprezentant byl odsouzen za znásilnění!

Profesionálním finským hokejem cloumá třaskavý případ sexuálního násilí! Podle místního deníku Ilta-Sanomat byl Severi Lahtinen (24) shledán vinným ve věci znásilnění. Pravému křídlu prvoligového JYP Jyväskylä již běží lhůta na podání odvolání proti dvouletému trestu, důkazy však jednoznačně hrají v jeho neprospěch!

Hokejový útočník Severi Lahtinen (24) byl v červnu 2022 obviněn z toho, že znásilnil zcela bezmocnou přiopilou dívku ve spánku. Nechutný incident se měl odehrát přímo v bytě oběti po návštěvě blíže nespecifikovaného hudebního festivalu. Okresní soud ve finské provincii Päijät-Häme shledal čin natolik závažným, že udělení podmíněného trestu nepřicházelo v úvahu a vynesl rozsudek v podobě dvouletého odnětí svobody.

Ačkoliv verdikt není pravomocný, hráče příliš nepotěšil! Lahtinen veškerá obvinění popírá a hodlá trest zvrátit formou odvolání. Žena mu prý dala jednoznačný souhlas k pohlavnímu styku, proto je podle svých slov nevinný.

Finský soud ale jeho historku »nespokl«, neboť měl k dispozici mnoho přesvědčivých důkazů, které hovořily o pravém opaku. Kromě toho byl obviněný již jednou odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody, k čemuž bylo pochopitelně přihlédnuto i v rámci tohoto případu.

Tvrzení oběti byla podpořena svědeckými výpověďmi a výňatky ze vzájemné korespondence. Při oné noci obdržel blízký přítel otřesené dívky podivnou zprávu, ve které naléhavě prosila o pomoc. Když vzápětí dorazil do jejího bytu v doprovodu další osoby, Lahtinen byl stále na místě a oběť plakala. Nakonec se příchozímu známému podařilo ze vzlykající dívenky dostat, co přesně se jí vlastně přihodilo.

Očitý svědek měl následně oplzlému hokejistovi říci, ať okamžitě vypadne z onoho bytu, což nakonec raději udělal. Muž, který přispěchal na pomoc ženě v nesnázích, poté vše příkladně nahlásil příslušným orgánům. Lahtinen vyfasoval nejen dvouletý trest, ale navíc musí poškozené uhradit bolestné v celkové výši 9 tisíc eur (necelých 221 tisíc korun českých) jako odškodnění. Finálně nic uzavřeného samozřejmě není, neboť je hokejista stále na svobodě a může se odvolat proti rozsudku.

Zmařené šance na NHL

Jedenáctinásobný mládežnický reprezentant do 20 let je odchovancem týmu Pelicans Lahti, aktuálně si však odkrucuje již čtvrtou sezonu v barvách JYP Jyväskylä. Klubové vedení ho prozatímně vyřadilo z týmu, s návratem na led to tak bude mít velice složité. Přesto může alespoň počítat s výplatou profesionálního sportovce. Podle tamní Asociace hráčů ledního hokeje (SJRY) jeho odsouzení neznamená jednostranné právo na ukončení smlouvy.

V základní části nejvyšší finské soutěže má Severi Lahtinen na kontě 235 startů a 108 bodů (29 gólů a 79 asistencí). V letošním ročníku SM-Liigy zasáhl do 8 zápasů, v nichž zapsal 1 gól a 1 asistenci. V létě 2019 si dokonce vyzkoušel zámořský hokej, kdy byl povolán do rozvojového kempu New York Islanders. Vzhledem k tomu, že je jednou nohou v kriminále, vypadá to, že si minimálně na nějakou dobu může nechat na nejlepší hokejovou soutěž chuť...