Mrázek poprvé jako veterán. Za novou superstar bude chytat o budoucnost

Možná se roky v NHL překulily až moc rychle. Petr Mrázek nadchl po Vánocích 2011 Česko, jak řádil na MS do 20 let. Emotivně slavil úspěšné zákroky, chytal skvěle. To je on, příští Hašek! Jedenáct let uplynulo a hvězdou se nestal, nepomohly mu ani problémy s třísly. V lize se ale drží dál, v noci z úterý na středu nejspíš nastoupí proti Pittsburghu. Soutěž se rozjíždí a on má v týmu budoucí superstar, navíc zažije něco, co se mu ještě nikdy nestalo.

V NHL odchytal Petr Mrázek 334 zápasů, což ho mezi českými gólmany řadí na historické čtvrté místo. Aby překonal Ondřeje Pavelce ? Musel by někde podepsat i v příští sezoně, protože na tuhle metu potřebuje odchytat ještě 65 zápasů. Tolik jich v Chicagu nejspíš nedostane, navíc tak velkou porci ještě nikdy za sezonu nezvládl.

Ne že by v to nikdy kluby nedoufaly. Ale když se pro něj narýsovala pozice jedničky, něco se pokazilo, nejčastěji třísla. Jedničkou mezi českými gólmany je aktuálně Karel Vejmelka v Arizoně, která přestává připomínat chásku, co se v soutěži vyskytla tak nějak omylem.

Mrázek má ale taky pořád slušné jméno. Když je fit! Pokud půjde všechno dobře, čekejte ho v akci ve 35-45 zápasech. Poprvé v kariéře začíná sezonu jako starší gólman z páru, kariéra se mu v jednatřiceti překulila. Už není zelenáčem, který roste. V Chicagu má vedle sebe Arvida Söderbloma (24 let), možná budoucí jedničku Blackhawks. „Budeme se snažit spíš jejich nasazování nějak rozdělit, aby Petr nebyl přetěžovaný. Současně chceme, aby měl Arvid dostatek práce jako mladý kluk, který chce ukázat, že je připravený,“ pronesl trenér Luke Richardson pro Chicago Sun Times.

Za normálních okolností byste Chicago řadili do kategorie týmů, které budou pár let vysoko draftovat a doufat. Ale když vyhrálo draftovou loterii 2023? Věci se mají trochu jinak. O play off se rvát asi nebude, ale když získalo Connora Bedarda, předpokládanou superstar budoucnosti? Tenhle rok by se osmnáctiletý útočník měl v lize zabydlet a brzo rozjede koncert. Těšte se.

čeští brankáři podle zápasů v NHL Dominik Hašek 735

Tomáš Vokoun 700

Ondřej Pavelec 398

Petr Mrázek 334

Roman Turek 328

Současný tým ho má uvést do kariéry. Postupně se kolem něj začne formovat nová sestava, v Chicagu doufají, že zase vítězná. Pikantní je, že na první neoficiální gól v NHL mu nenahrál Taylor Hall, ale Petr Mrázek.

V přípravě ho našel za půlkou a útočník se trefil do prázdné, to by bylo. U Mrázka se ale spíš bude sledovat stav jeho třísel, která mu zastavila éru v Torontu. A taky, jestli je pořád tak dobrý, jak se od něj dřív čekalo, že bude a měl by být. Minulý ročník rozjel špatně, navíc marodil. Co se týká statistik, v první půlce skončil se zápornou bilancí v chycených gólech nad očekávání. Pustil jich o 9,7 víc, než čekala data.

V posledních 23 zápasech si ale vedl daleko lépe, skončil s bilancí 3,5 chyceného gólu nad očekávání. Z minusu se stalo plus. Sám pak říkal, že hodně práce míří za trenérem brankářů Jimmym Waitem. Dost času spolu měli trávit i před sezonou a ze zámoří šly hlasy, že se Mrázek líbil. Působil sebevědomě. „Nějaké věci jsem chtěl upravit, změnit, a teď se v těch situacích cítím docela v pohodě,“ hlásil.

A celkem slušně se sžívá s rolí zkušenějšího brankáře v páru: „Jiné to rozhodně je, ale užívám si to.“ Parťákovi dal důležitou radu: „Hraj, bav se a užívej si konkrétní moment, protože nikdy nevíš, jak dlouho bude trvat. Může přijít zranění a další věci, které kariéru ovlivní.“

Po sezoně Mrázkovi skončí smlouva, takže se kolem něj roztočí další kolo příběhu, co dál. Hraje o budoucnost v NHL. Když zůstane fit a udrží si výkonnost z posledních zápasů minulé sezony? Patrně si řekne o to, aby dostal nabídku dál pokračovat v Chicagu, které má jít s Bedardem a dalšími mladými talenty nahoru. Do tří let ho uvidíte v play off, vsaďte se. Při tom láká být, ne?

