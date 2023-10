Začíná NHL! Největší lákadla: české otázky, nová superstar i otřes Bruins

V srpnu se přesto stěhoval. San Jose správně cítí, že na úspěšné zítřky si bude muset ještě nějaký ten rok počkat, a tak maximálně vytěžilo životní formu enormně plodného beka. V rámci velké výměny, do které se zapojil i Montreal, se Karlsson přemístil do Pittsburghu. San Jose získalo v přestupním balíku například Čecha Jana Ruttu. Pozornost hokejové veřejnosti se ovšem v tomto případě logicky stáčí hlavně ke Karlssonovi. Právě on má z bryndy vytáhnout uvadající Pittsburgh a dopřát poslední tanec stárnoucím legendám Sidneymu Crosbymu, Jevgeniji Malkinovi nebo Krisi Letangovi.

Toronto prahne po grálu. Opět!

Zní to jako opakovaný vtip. A ten, jak známo, není vtipem. O ambicích Toronta na velký úspěch to platí dvojnásob. Tým naposledy vyhrál Stanley Cup ve výrazně slabší konkurenci šesti klubů v roce 1967. Tehdy zároveň Prahu navštívil budoucí prezident USA Richard Nixon a typ Boeing 737 absolvoval první let. Tak dávno už to je! Hlad možná nejoddanější hokejové komunity mezitím roste. A s ním síla kádru. V květnu skončil progresivní manažer Kyle Dubas a nahradil ho Brad Treliving. V Calgary mu příliš pšenka nekvetla, teď zkouší štěstí v jiné kanadské organizaci.

Jeden náročný úkol si v létě odškrtnul. Z prvotřídního střelce Austona