Sexuální skandály dusí NHL: GM Wild měl krýt trenéra. Třesk v Chicagu

Jsme v roce 2018. Bill Guerin je asistentem generálního manažera Pittsburghu, sám je pak GM farmářského celku Wilkes-Barre/Scranton. Právě o patro níž v AHL se měl udát inkriminovaný čin.

Jeho hlavními aktéry byli manželé Erin a Jarrod Skaldeovi. Jarrod pracoval jako asistent trenéra Scrantonu. V listopadu 2018 byli na výletě na Rhode Islandu, s nimi byl také hlavní kouč farmářského týmu Clark Donatelli. Právě on měl Skaldeovu ženu sexuálně obtěžovat.

Podle policejního spisu mělo dojít k napadení v době, kdy je Skalde nechal samotné. Donatelli dělal Erin nemravné sexuální návrhy. Když ho odmítla, útok eskaloval. Začal se jí dobývat pod košili, sahat na prsa. Snažil se jí dostat i do kalhot. V tom pokračoval také v autě, kdy už její manžel Jarrod seděl na předním sedadle, avšak neměl tušení, co se za jeho zády odehrává.

„Teprve později pan Skalde zjistil, co se té noci stalo jeho ženě. Otřáslo jím to až do morku kostí,“ píše se na 22 stranách žaloby. Tu manželé podali až o dva roky později. S klubem incident začali řešit v červnu 2019, prý proto, že byli v šoku a nevěděli, jak postupovat. Taky se obávali, že by ohlášení činu mohlo vést k odvetě a vytvoření krize v klubu uprostřed ročníku. Nechtěli údajně poškodit tým ani jeho hráče.

Po sezoně došli za manažerem Guerinem. Ten Skaldeho ujistil, že se o věc postará. O několik dnů později byl Donatelli propuštěn. Manželům však údajně Guerin řekl, aby o incidentu na veřejnosti mlčeli a nikomu nic neříkali.

„Když jsem se o těchto obviněních dozvěděl, okamžitě jsem je přinesl nejvyššímu vedení Penguins. Vše bylo rychle vyřešeno, důrazně popírám cokoli v opačném smyslu,“ uvedl Guerin. Před pár dny ho však podle zjištění stanice TSN začalo vyšetřovat americké centrum SafeSport za krytí sexuálního napadení.

Tato organizace má pravomoc prošetřit a udělit jakékoli potenciální tresty komukoli, kdo se podílí na americkém olympijském sportu, týmu nebo programu. Obvinění proti Guerinovi spadají pod jurisdikci SafeSport proto, že byl nedávno jmenován asistentem generálního manažera amerického reprezentačního výběru pro olympijské hry v roce 2022. Nejvyšším možným postihem je totální zastavení všech činností ve sportu.

Co na obvinění říká sám Donatelli? Údajně byl tehdy až příliš opilý na to, aby si vzpomněl, co se té oné noci dělo. Podle obžaloby se však již v minulosti dopustil nespočtu podobných incidentů. V minulosti mimochodem vedl národní tým USA do 18 let na dvou Memoriálech Ivana Hlinky. Dnes pracuje pro německý Krefeld.

A Skalde? Ten byl z organizace Penguins v květnu 2020 propuštěn. Oficiálním důvodem ukončení smlouvy byly covidové škrty. Skalde však klub obviňuje z toho, že šlo pouze o záminku, jak se ho zbavit. Se ženou se pak kouč přestěhoval na Britské ostrovy, kde už druhou sezonu trénuje velšský Cardiff.

Bývalý videokouč Chicaga zničil hráči kariéru

Jiný případ pak stále rezonuje v 900 kilometrů vzdáleném Chicagu. Tam se zdi otřásají po ještě výrazně dávnějším incidentu. Ten se měl stát v roce 2010. V sezoně, která skončila pro Blackhawks ziskem Stanley Cupu, se měl sexuálního ataku na jednom z hráčů prvního týmu dopustit tehdejší videokouč Bradley Aldrich.

„Pustil porno a začal přede mnou masturbovat. Pak mi vyhrožoval, že jestli se nepřipojím, zničí mě finančně, psychicky i fyzicky.“ Tahle silná slova bývalého nejmenovaného hokejisty Chicaga stojí v obžalobě vedené proti jeho bývalému klubu. Hráč viní organizaci, že se situací nic neudělala, i když o ní věděla.

Kromě něj měl Aldrich sexuálně napadnout i jeho dalšího spoluhráče. Ten jako náhradu za způsobenou újmu požaduje v řízení 150 tisíc dolarů. Hráč se rozhodl o aféře svěřit jinému asistentovi tehdejšího hlavního kouče Joela Quennevillea. Dočkal se však odmítavé reakce. Podle listu Chicago Tribune klub incident „zametl pod koberec“.

Dlouhé otálení s obrácením se na policii vysvětlil hráč tím, že se nepříjemnou vzpomínku snažil z hlavy vytěsnit. „Celý život toho muže je zničený. Myslím, že nebyl schopný dál fungovat v kontextu NHL. To ho zničilo, zničilo to jeho profesionální kariéru,“ říká hokejistova právnička Susan Loggansová.

Dnes 38letý Aldrich měl velké potíže se sexuálním obtěžováním už dříve. V únoru 2014 byl odsouzený k devíti měsícům vězení za sexuální kontakt se studentem v době, kdy působil jako dobrovolník u týmu Houghton High School. Od té doby je registrován jako sexuální delikvent. V hokeji už na profesionální úrovni nepůsobí.

Skandál se sexuálním napadením z roku 2010 má pro Blackhawks trvdou dohru. Po zveřejnění výsledku vyšetřování odstoupil Stan Bowman z funkce generálního manažera a ředitele hokejových operací. Vedení klubu včetně Bowmana podle vyšetřovatele před 11 lety nereagovalo na zjištěné informace dostatečně rychle.

Chicago navíc od NHL dostalo pokutu dva miliony dolarů.