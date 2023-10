NHL na startu: kdo dojde na vrchol? Boston vyhoří, Chytilova NEJ sezona

Nejprestižnější hokejová liga na světě startuje v úterý večer. Celý hokejový svět je zvědavý, co ukáže Connor Bedard ve své první sezoně v NHL. Jaký tým dojde až na vrchol? Kdo v aktuálním ročníku vyhoří? Kdo se z českých hokejistů ukáže? Projděte si přehled, co můžete očekávat od letošního ročníku NHL.

Minulou sezonu vyhráli Bruins základní část s rekordním počtem bodů (135). V létě ale klub opustily ikony David Krejčí a Patrice Bergeron. K tomu připočtěte odchody Taylora Halla, Tylera Bertuzziho a Dmitrije Orlova a zjistíte, že se jedná o výrazné oslabení kádru. Mnohem větší tíha tím pádem bude na Davidu Pastrňákovi a Bradu Marchandovi. Pokud se k nim nepřipojí někdo další, Bruins budou mít problémy se probojovat do play off.

Nejlepší nováček: Connor Bedard

Celý hokejový svět je zvědavý na to, co předvede Connor Bedard ve své první sezoně. A že se očekávají velké věci! Podle odhadů by se klidně mohl dostat na 80 bodů v základní části. Lehké to ale kanadský supertalent mít nebude. Chicago je ve fázi přestavby a jeho vyhlídky nejsou nejvyšší. Dokáže osmnáctiletý centr táhnout Blackhawks hned od začátku? Parťáka by mohl najít v Tayloru Hallovi, který přišel z Bostonu a má za sebou výborné sezony.