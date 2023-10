Rozebíráme Centrální divizi: skvělý kádr Dallasu. Kolik bodů udělá Bedard?

V nové sezoně NHL bude velká pozornost patřit Connoru Bedardovi při premiérovém ročníku. Mezi největší favority by měl patřit Dallas • FOTO: koláž iSport.cz V úterý začíná nová sezona NHL. Je tedy nejvyšší čas se podívat na situace jednotlivých týmů před startem nového ročníku. Mezi největší favority na zisk Stanley Cupu patří Carolina Hurricanes, Vegas Golden Knights, Edmonton Oilers, New York Rangers či New Jersey Devils. Nejmenší šance naopak mají Hertlovi Sharks ze San Jose. V dalším dílu jsme se zaměřili na Centrální divizi, ve které bude bezpochyby velká pozornost patřit jedničce draftu Connoru Bedardovi v dresu Chicaga.

Arizona Coyotes Mají zajímavý tým, který by si rozhodně zasloužil hrát v lepší aréně. Coyotes totiž hrají v Mullet Areně, do které se vejde jen pět tisíc fanoušků. Na poměry NHL ostuda. Clayton Keller, hlavní hvězda týmu, v minulé sezoně zapsal 86 bodů a vyrovnal klubový rekord Keitha Tkachuka. Očekává se, že jednou ho i přeskočí. Pomoci by mu k tomu měl Nick Schmaltz, který se po přesunu z centra na pravé křídlo zařadil taktéž mezi nejlepší útočníky ligy. Pro neutrální fanoušky bude ale nejzajímavější sledovat Logana Cooleyho. Coyotes ho draftovali v roce 2022 ze třetí pozice a v rodákovi z Pittsburghu mají velkou naději. Ještě v červnu tohoto roku se množily spekulace, zda vůbec Cooley chce v Arizoně hrát a podepíše nováčkovský kontrakt. Nakonec podepsal a už v přípravě ukázal, že jednou z něj může být hvězda NHL. Navíc hraje na pozici centra, kde mají Coyotes největší slabinu. Brankoviště bude opět patřit Karlu Vejmelkovi, který po tragické první sezoně minulý ročník ukázal, že je v NHL zaslouženě. Svými výkony patřil mezi TOP 15 gólmanů celé soutěže. V obraně se očekává další krok vzhůru od J.J. Mosera, Juusa Välimäkiho či Victora Söderströma. Novými akvizicemi jsou Matt Dumba a Sean Durzi. Útočné řady posílily také zajímavá jména. Jason Zucker a Alexander Kerfoot. Na křídlech mají Coyotes navíc k dispozici hokejisty, jako jsou Matias Maccelli, který má za sebou fantastický nováčkovský ročník, či Lawson Crouse. Útočník Barrett Hayton má potenciál patřit mezi největší překvapení sezony. I kdyby všichni zmínění hráli na maximu svého potenciálu, neočekává se, že by Arizona postoupila do vyřazovacích bojů. Coyotes by to ale příliš mrzet nemělo. Jejich nejlepší roky totiž teprve přijdou. Projekce bodů v základní části: 72,6 Útočník Arizony Clayton Keller je hlavní hvězdou Coyotes

Colorado Avalanche Poslední sezony patří mezi nejlepší týmy NHL a další rok by tomu nemělo být jinak. Když máte v týmu hokejisty, jako jsou Cale Makar, Nathan MacKinnon či Mikko Rantanen, očekávání musí být jen ta nejvyšší. Vítězové Stanley Cupu z roku 2022 opět nemohou počítat se službami kapitána Gabriela Landeskoga, který vinou zdravotních problémů vynechal už celý minulý ročník. Bude tedy na hráčích, jako jsou Valerij Ničuškin, Artturi Lehkonen či nově Ross Colton s Tomášem Tatarem, aby nahradili chybějící produktivitu švédského útočníka. Kromě již zmíněného Coltona a Tatara útočné řady Avalanche posílili také Ryan Johansen, Miles Wood či Jonathan Drouin. Především u posledně jmenovaného vedení Colorada doufá, že trefilo jackpot. Kdysi velký talent poslední roky stagnoval, ovšem v juniorských letech nastupoval po boku MacKinnona a jejich spolupráce bavila. Otázkou je, zda Drouin dokáže na tyto časy ještě vzpomenout a být vedle staronového parťáka produktivní i v NHL. V zadních řadách velké změny nenastaly. Jako volný hráč odešel Erik Johnson. Jinak bude obrana stát opět na Cale Makarovi s Devonem Toewsem, který platí za jednoho z nejpodceňovanějších hráčů soutěže. Další tři místa zaujmou Bowen Byram, Samuel Girard a Josh Manson. O pozici šestého obránce si to rozdají Kurtis MacDermid s Jackem Johnsonem. Brankoviště bude opět patřit Alexandru Georgijevovi, který má za sebou výbornou sezonu. Pavel Francouz se bohužel opět potýká se zdravotními problémy a start sezony by neměl stihnout. Projekce bodů v základní části: 103,0 Jonathan Drouin se v Coloradu opět setkává s Nathanem MacKinnonem, vedle kterého nastupoval v juniorce

Dallas Stars Patří mezi favority na Stanley Cup. Mají skvěle postavený kádr. Před uzávěrkou přestupů by to snad jen chtělo doplnit defenzivní řady. V útoku totiž najdete hvězdu vedle hvězdy. Brankoviště Dallasu bude opět patřit Jakeu Oettingerovi. Jason Robertson patří mezi TOP 5 křídel NHL. Roope Hintz se zařadil mezi nejlepší oboustranné centry. Joe Pavelski i přes svůj věk je stále útočníkem do prvního útoku. Dále v útoku najdete zkušené borce, jako jsou Jamie Benn, Mason Marchment, Matt Duchene, Jevgenij Dadonov či Tyler Seguin. Doplňují je mladíci Ty Dellandrea s Wyattem Johnstonem. Na defenzivní práci je u Stars Radek Faksa. Jednoduše: Dallas má jeden z nejlepších útoků ligy. V obraně bude opět zářit Miro Heiskanen. Otazníkem může být ale obsazení dalších míst. Esa Lindell ještě snese parametry obránce do prvních dvou obranných párů. Ryan Suter už má ale to nejlepší za sebou a Jani Hakanpää či Joel Hanley jsou zadáci do třetí dvojice. Zachránit to může 22letý Thomas Harley, který nenápadně odehrál solidní minulý ročník. A především Stars doufají, že další krok ve své výkonnosti učiní Nils Lundkvist, za kterého obětovali v létě 2022 výběr v 1. kole draftu. Pochválit by si zasloužil Jim Nill, generální manažer Stars. V Dallasu vybudoval jeden z nejlepších týmů. Ale hlavně: své nejlepší hráče má podepsané výrazně pod cenou. Jason Robertson v platovém stropu zabírá 7,75 milionu dolarů, dále Roope Hintz 8,45 mil., Miro Heiskanen 8,45 mil. a brankář Oettinger jen čtyři miliony. Tohle jsou pro Dallas fantastické smlouvy, díky kterým si může dovolit mít v týmu několik dalších kvalitních hokejistů. Projekce bodů v základní části: 105,8 Útočník Dallasu Jason Robertson patří mezi TOP 5 křídel NHL

Chicago Blackhawks Výhra v loterii před draftem 2023 vlila Blackhawks do žil nový život, novou naději. Connor Bedard má být generačním talentem, jako byl Connor McDavid v roce 2015. Pokud nadějný Kanaďan očekávání naplní, Chicago čeká další nadstandardní éra. Po 16 letech poprvé zahájí sezonu bez Jonathana Toewse či Patricka Kanea. Oba jednoznačně patřili mezi tváře organizace a byli velkými osobnostmi dynastie, která vyhrála Stanley Cup v letech 2010, 2013 a 2015. Vedle Bedarda by sezonu měl začít Taylor Hall, kterého Chicago získalo v létě z Bostonu. Vedení Blackhawks dalo svému novému klenotu najevo, že mu chce pomoci co nejvíce. Ať už na ledě či mimo něj. Do kabiny totiž přišli i zkušení borci Nick Foligno a Corey Perry. Jejich úkol je jasný: nejen Bedarda, ale i ostatní mladé hráče na ledě chránit a předávat jim cenné zkušenosti. Není pochyb o tom, že když se budete dívat na Chicago, vaše oči budou upřené na kanadského mladíka. Celý hokejový svět je zvědav, jak si povede ve své první sezoně. Jistí experti dokonce věří, že je schopný nasbírat i 90 bodů. Zajímavé ale bude jistě sledovat i Lukase Reichela. Německý útočník v minulém ročníku odehrál výborné zápasy a jednou by měl také patřit mezi tahouny Blackhawks. Vedení Chicaga věří, že v následující sezoně udělá další výkonnostní krok. Role v prvním či druhém útoku by synovce české hokejové legendy Roberta Reichela neměla minout. V defenzivních řadách i v bráně mají ovšem Blackhawks velké slabiny a neočekává se, že by se měli dostat do vyřazovacích bojů. Naopak by i v dalším ročníku měli patřit mezi nejslabší týmy ligy. Je tedy možné, že bychom pak Bedarda mohli vidět na jaře v Praze na mistrovství světa. Projekce bodů v základní části: 62,7 V nové sezoně bude velká pozornost patřit Connoru Bedardovi a jeho výkonům v premiérové sezoně

Minnesota Wild Bill Guerin, generální manažer Wild, není zrovna v lehké situaci. V platovém stropu mu totiž necelých 15 milionů dolarů zabírají Zach Parise s Ryanem Suterem, přičemž ani jeden z nich už není hráčem Minnesoty. O tom, jak se bude sezona Minnesoty vyvíjet, bude opět záležet na Kirillu Kaprizovovi, hlavní hvězdě týmu. Nadstandardní sezona se očekává i od Matthewa Boldyho, který ve 22 letech patří už mezi nejlepší hráče týmu. Na pozici centra mají Wild slabinu. Joel Eriksson Ek je sice výborným útočníkem směrem do defenzivy, ovšem díky průměrné ofenzivě (zatím) nesplňuje parametry prvního centra. Dalším středním útočníkem v prvních dvou formacích by měl být Ryan Hartman. Obranu bude řídit opět Jared Spurgeon, jeden z nejpodceňovanější hráčů ligy. Většina analytiků řadí kapitána Wild mezi top 15 beků NHL. Zasloužil by si větší uznání i od samotných expertů či fanoušků. Dalšími stabilními členy zadních řad budou Jonas Brodin, Calen Addison, Alex Goligoski či Jacob Middleton. Brankoviště budou hájit Filip Gustavsson s legendárním Marc-Andre Fleurym. Švédský brankář patřil minulou sezonu mezi nejlepší gólmany ligy a očekává se, že by nový ročník měl začít jako gólman číslo jedna. Nepředpokládá se, že by se Minnesota měla probojovat do vyřazovacích bojů. Zároveň by ale určitě neměla patřit mezi nejslabší týmy NHL. Pokud se tato prognóza naplní, draftovali by Wild příští rok v červnu okolo 12. místa. Tedy nejhorší možná varianta pro vedení jakékoliv organizace. Projekce bodů v základní části: 85,5 Očekává se, že by brankoviště Minnesoty mělo opět patřit švédskému brankáři Filipu Gustavssonovi

Nashville Predators Nová éra Nashvillu startuje! Po 26 letech povede Predators do sezony jako generální manažer někdo jiný než legendární David Poile. A bude to Barry Trotz, který v organizaci působil už v letech 1997-2014 v roli hlavního trenéra. Ihned po svém nástupu do nové funkce se Trotz nebál velkých kroků. Ze smlouvy vykoupil Matta Duchena. Do Colorada vytrejdoval Ryana Johansena, přičemž 50 % jeho platu bude Nashville platit i nadále. Z trhu volných hráčů přivedl Ryana O’Reillyho, Gustava Nyquista či Luka Schenna. Není však příliš jasné, jaký má Trotz cíl. Zprvu to vypadalo, že chce kádr obměnit a postavit si svůj tým. Před uzávěrkou přestupů, které měl ještě na starosti Poile, ale nový GM už měl také své slovo, odešli Tanner Jeannot či Mattias Ekholm. Za oba získal Nashville několik výběrů v draftech. Podpisy O’Reillyho a dalších ovšem dal Trotz najevo, že by se rád dostal do play off. Drtivá většina predikcí ovšem naznačuje, že Predators momentálně (na papíře) nemají kádr, který by se měl umístit v elitní osmičce Západní konference. Projekce bodů v základní části: 81,8 Příchodem útočníka Ryana O´Reillyho dává Nashville najevo, že chce hrát play off. Predikce ale mluví proti Predators

St. Louis Blues Minulou sezonu se nedostali do vyřazovacích bojů, během ročníku navíc odešla klubová legenda Vladimir Tarasenko. Další výrazné změny v týmu nenastaly. Snad ještě za zmínku stojí, že Brayden Schenn byl jmenován novým kapitánem Blues. Hlavním cílem St. Louis bude, aby se dostali do co nejlepší formy Jordan Kyrou a Robert Thomas. Mladé tváře týmu neodehrály příliš povedený ročník. Dalším tahounem ofenzivy by měl být Pavel Bučněvič, který je lepším hokejistou, než si většina lidí myslí. Zajímavé bude sledovat vývoj Joela Hofera. Třiadvacetiletý brankář by se měl v budoucnu stát brankářem číslo jedna Blues. Ovšem Binnington poslední roky nepodává zrovna spolehlivé výkony, proto nebude překvapením, kdyby Hofer už v nové sezoně odchytal alespoň 30 utkání. St. Louis má jednu z nejstarších obran v lize. Justin Faulk, Torey Krug, Colton Parayko, Nick Leddy, Marco Scandella a Robert Bortuzzo. Všichni už oslavili své 30. narozeniny. Pro českého fanouška bude zajímavé sledovat Jakuba Vránu, který by měl sezonu odstartovat ve třetím útoku vedle Kevina Hayese. Měl by dostat prostor i na přesilovce. Projekce bodů v základní části: 83,8 Obránce Torey Krug je v St. Louis součástí jedné z nejstarších obran v NHL