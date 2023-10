Žebříček nejlepších českých útočníků. Koho má v TOP 10 extraliga?

Kdo je nejlepší český hokejista na svém postu a kdo to potvrdí i v této sezoně? Deník Sport a iSport.cz se přidává do debat fanoušků vlastním projektem. Na našich stránkách postupně najdete výsledky redakčního hlasování čtyř kategorií: útočníci, brankáři, obránci a jako bonus žebříček špičkových tuzemských hráčů do 20 let s aktuálně nejzajímavějším výhledem do budoucna. Dnes začínáme útočníky.