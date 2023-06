Vlhová a nové hnízdečko lásky? Stavba luxusního sídla výrazně pokročila!

Během letošního března jsme vás informovali, že aktuálně nejlepší slovenská lyžařka Petra Vlhová (27) se bude pravděpodobně stěhovat ke svému příteli Michalovi, který se pustil do rozsáhlé rekonstrukce svého domu v Trenčíně. Tehdy vnějšek domu okupovalo lešení. Jak se za necelé tři měsíce pohla práce na luxusní nemovitosti? Docela dost, a dokonce na zahradě přibylo místečko, kde by mohla olympijská medailistka relaxovat.

„Pouhá“ dvě vítězství a častá gesta zmaru. Tak vypadala loňská sezona v podání lyžařky Petry Vlhové, která na uplynulý ročník nebude vzpomínat zrovna v dobrém. Momentálně ale má pořádný důvod k radosti. Po luxusní dovolené s přítelem Michalem Kyselicou vyšlo najevo, že rekonstrukce jejich potencionálního hnízdečka lásky postupuje mílovými kroky!

Ještě v březnu totiž bylo kolem nemovitosti v trenčínské čtvrti Nové Zlatovce lešení a chyběla mu barva. Za dva měsíce se ale toho na stavbě hodně změnilo. Vypadá to, že ze skromného domku se co nevidět stane luxusní bydlení. Lešení je pryč a dům září bílou barvou. V místě budoucí zahrady už navíc vyrostl altánek, kde bude moct zlatá olympionička ze ZOH 2022 v Pekingu odpočívat po bitvách na svazích s hlavní rivalkou Mikaelou Shiffrinovou (28). Kolik vlastně stojí onen dům? Přesná cena není známa, ale v tamní lokalitě se ceny nemovitostí pohybují od sedmi do devíti a půl milionu korun.

V únoru se přitom spekulovalo, jestli za nevýraznými výkony Vlhové nestojí krize ve vztahu. To ale sympatická rodačka z Liptovského Mikuláše rázně smetla ze stolu. „Nikomu nemusím nic vysvětlovat, protože žádná krize není. Ať se lidé zamyslí hlavně sami nad sebou a zbytečně neřeší můj život,“ řekla držitelka velkého křišťálového glóbu z roku 2021 pro web sport24.sk. „Pokud něco nejde tak, jak by mělo, tak ať v tom lidé nehledají problém, nebo že je v tom jiná osoba,“ dodala.

Vlhová momentálně vlastní byt v Liptovském Mikuláši, ale většinou pobývá u rodičů. Během léta pro změnu tráví čas v rodinné chalupě, která se nachází ve vesničce Bobrovník, konkrétně v části Tvarožná. Odstěhuje se úspěšná sportovkyně do Trenčína? To je prozatím nezodpovězená otázka. Pokud ano, tak by to podle výrazného pokroku rekonstrukce nemuselo trvat nijak dlouho.