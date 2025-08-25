Trenér Girony: Hráči myslí na odchody, na hřišti působíme mrtvě. Co Krejčí?
Zcela katastrofální start do nové sezony prožívají fotbalisté španělské Girony s Ladislavem Krejčím v sestavě. Po dvou kolech jsou bez bodu a se skóre 1:8 na posledním místě La Ligy. Trenér Míchel dvě ostudné porážky vysvětluje z velké části nejasnostmi kolem přestupů. „Vypadá to, že čekáme, až se uzavře přestupový trh, abychom začali hrát. Jsem velmi zklamaný,“ řekl kouč po výplachu 0:5 od Villarrealu. Další informace se pak objevily i u možného odchodu Krejčího do anglického Wolverhamptonu.
Obě utkání Katalánců v nové sezoně mohl rozhodčí ukončit už v poločase. Proti Vallecanu prohrávala Girona o přestávce 0:3 a dohrávala bez vyloučeného brankáře Paula Gazzanigy, na půdě Villarrealu se do kabin její hráči šourali dokonce za stavu 0:4.
Chaos v obraně přitom rozhodně nepřipomínal tým, který v předchozí sezoně nastupoval v Lize mistrů. Pár gólů soupeři červenobílí darovali šílenými kiksy v rozehrávce, jindy zase absolutně nevěděli co dělat při rychlých kontrech. „Na hřišti jsme působili mrtvě, bezmocně. Je těžké to přijmout. Nečekal jsem, že se budu cítit takhle,“ hlesl po nedělním debaklu s Villarrealem trenér.
„Hráčům jsem řekl, že to, co předvedli, nebyl obraz mého týmu. Je to tvrdé, ale když jako trenér cítíte, že váš tým vlastně není týmem, tak to hodně bolí,“ pokračoval v kritice ostudných výkonů v úvodu ročníku.
Budoucnost Krejčího?
Jako hlavní důvod uvedl špatnou koncentraci řady hráčů a celého klubu, který podle kouče stále nevyřešil skladbu kádru a nyní se místo ligových zápasů stále soustředí na přestupový trh.
„Když hráči myslí na odchody a věci mimo hřiště, nesoustředí se pak na sto procent a celé mužstvo tím nasákne. Na startu ligy přemýšlíme o skladbě kádru místo zápasů. To mě bolí nejvíc. Hluk zvenku by nás neměl ovlivňovat, ale ovlivňuje,“ pravil upřímně na tiskové konferenci po posledním nezdaru.
„Potřebuji hráče, kteří opravdu žijí s týmem naplno. Když někdo nemá jasno, jestli zůstane, nebo odejde, má v hlavě příliš mnoho věcí a nedokáže se soustředit,“ pokračoval ohledně alarmujícího začátku soutěže. Konkrétní hráče však nejmenoval.
Tou dobou už se několik dní ve španělském a anglickém tisku množily zprávy o údajných nabídkách Wolverhamptonu za českého obránce Krejčího a naznačovaly, že dohoda obou klubů už je na světě. Stejně tak si měl s Wolves plácnout sám hráč.
Anglický klub za bývalého kapitána Sparty údajně nabízí přes 30 milionů eur, což v pondělí ráno uvedl i známý fotbalový insider Fabrizio Romano.
„Ladislav Krejčí by se měl tento týden stát novým hráčem Wolves, kam má přijít z Girony za částku převyšující 30 milionů eur. Mezi všemi stranami už panuje ústní dohoda a brzy budou následovat formální kroky,“ napsal italský novinář.
Podle informací deníku Sport však situace ještě nemusí být tak zřejmá, jak se v posledních dnech v anglických či španělských médiích píše. Anglický klub totiž ještě o víkendu žádnou nabídku neposlal a možná i proto se Krejčí v neděli i přes četné spekulace objevil v základní sestavě. On i zbytek týmu si ovšem počínali prachbídně.
„Pokud se otevřou dveře k odchodům, soustředění na tým se ztrácí. A nejde o jednoho hráče, ale o šest nebo sedm. Jsem zklamaný ze všech (hráčů i vedení klubu). Taková je realita,“ ucedil kouč o špatném mentálním nastavení klubu.
„Pro řadu lidí tady sezona asi ještě nezačala. Klub si možná myslí, že devět z prvních tří kol není důležitých, ale podle mě ano,“ pokračoval v kritice působení Girony na přestupovém trhu.
V prvních dvou kolech se pak zjevné nejasnosti uvnitř klubu výrazně projevily i na hřišti a výsledkem je hrozivý úvod z pohledu katalánského celku. „Nelíbilo se mi nic z toho, co jsem zatím viděl. Toto je nejhorší moment celé mé trenérské kariéry,“ uzavřel tvrdé hodnocení Míchel.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Villarreal
|2
|2
|0
|0
|7:0
|6
|2
Barcelona
|2
|2
|0
|0
|6:2
|6
|3
Real
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|4
Espanyol
|2
|1
|1
|0
|4:3
|4
|5
Real Betis
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|6
Vallecano
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Getafe
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Bilbao
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|9
D. Alavés
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|10
CA Osasuna
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|11
Real Sociedad
|2
|0
|2
|0
|3:3
|2
|12
Elche
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|13
Atlético
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|14
Valencia
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|15
Celta Vigo
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|16
Mallorca
|2
|0
|1
|1
|1:4
|1
|17
Sevilla
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|18
Levante
|2
|0
|0
|2
|3:5
|0
|19
Oviedo
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|20
Girona
|2
|0
|0
|2
|1:8
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup