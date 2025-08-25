Předplatné

US Open ONLINE: Kvitová jasně prohrála první set, v akci je i Krejčíková

Petra Kvitová se rozloučila s Wimbledonem
Petra Kvitová se rozloučila s WimbledonemZdroj: Profimedia.cz
Barbora Krejčíková na US Open
US Open
Probíhající US Open uzavře jeden velký příběh. Česká tenistka Petra Kvitová se na grandslamovém turnaji v New Yorku loučí s veleúspěšnou kariérou. Ve Flushing Meadows nastupuje proti Francouzce Diane Parryové. Do akce jdou v prvním kole i další Češky. Proti soupeřce z Francie se představuje také Marie Bouzková. Barbora Krejčíková startuje proti Victorii Mbokové z Kanady. Karolína Muchová v noci vyzve legendární Američanku Venus Williamsovou. Navážou krajanky na úspěšný vstup českých tenistů? ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

