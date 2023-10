Jágr po mastné pokutě: Vtipný vzkaz pro šéfa disciplinárky

Neudržel se. Po vyloučení jednoho ze svých hráčů vypustil legendární Jaromír Jágr (51) emoce ven a na sociální síti hodnotil výkon rozhodčího dosti nevybíravým způsobem. Za to si ikona (nejen) kladenského hokeje „vysloužila" finanční pokutu. Nyní nehrající hvězda reagovala na tento trest, když zveřejnila vzkaz šéfovi disciplinárky Viktoru Ujčíkovi (51). Nezapomněl si rýpnout ani do Milana Antoše (53).

Deset tisíc korun. Přesně takový flastr dostal Jaromír Jágr za to, že se během nedělního duelu Mladá Boelslav vs. Kladno neudržel a pustil se do sudího Jakuba Šindela, který ve druhé třetině vyloučil útočníka Rytířů Eduardse Tralmakse (26) za nedovolené bránění. Boleslavští minutu poté snížili na 2:3. Trest se nelíbil hlavně majiteli Kladna Jaromíru Jágrovi, který svůj nesouhlas s verdiktem ventiloval na Facebooku. „Vyloučení Edy, to si dělá rozhodčí p*del,“ postěžoval si v komentářové sekci u sestavy Kladna.

Následně schytal zmíněnou pokutu od šéfa disciplinárky Viktora Ujčíka, na kterého teď dvojnásobný vítěz Stanley Cupu reagoval. „Ujčo, vím, že jsem říkal, že bych rád zchudl minimálně o 10. Ale já měl na mysli kg a ne tisíce korun,“ napsal Jágr na instastories. To ale nebylo všechno.

Kromě Ujčíka zmínil i hokejového experta Milana Antoše, který uvedl, že trest pro věhlasnou »osmašedesátku« by přijít měl. Zároveň napsal, že asi všichni budou sledovat, jestli je nastaven dvojí metr. „Milane Antoši, máš radost? I tak tě mám rád,“ stálo v Jágrově příspěvku. Udrží v budoucnu Jágr emoce na uzdě, pokud nastane další sporná situace ohledně Kladna?