Jágrův start se blíží, Slavia není vtip. Už se vyptával, kluby spolupracují

Ne, není to žádný žert. Nebo reklamní finta. Jaromír Jágr, kladenský majitel, by se mohl brzo objevit v dresu hokejové Slavie. Jeho červenobílý trikot s číslem 68 už je nachystaný. Co to má znamenat? Při bližším zkoumání jde o celkem logický krok. Oba kluby spolupracují, v první lize pomáhají hráči Rytířů, kteří bojují o místo. „Než začnu hrát za Kladno, tak to vypadá, že budu hrát za Slavii, abych se rozehrál,“ uvedl 51letý veterán na svém účtu na Instagramu.

Když na sociální síti sdílel příspěvek o možném angažmá v pražském klubu, ihned z toho byl hit.

Cože? Myslí to vážně? To fakt bude hrát za Slavii?

V hokejové komunitě to žilo. Jaromír Jágr svoje napůl vážné vyjádření propojil s propagací společnosti Kaufland, jejíž je reklamní tváří. „Volal mi generální manažer, že asi budu muset nastoupit. Mám 121 kilogramů a do 14 dnů musím shodit deset. Šel jsem tedy shánět saláty,“ říkal na videu, které mělo okamžitě tisíce zhlédnutí.

A spojil to s tím, že v rámci obchodní akce hodil puk, jímž obchodní řetězec podporuje mladé hokejisty, právě Slavii. Protože se jedná o menší kluby, které nepůsobí v extralize. Nemohl ho tudíž hodit svému Kladnu.

K tomu přidal vysvětlení: „Než začnu hrát za Kladno, tak to vypadá, že budu hrát za Slavii, abych se rozehrál. Možná si tam půjdu strčit nějakej zápas, pokud mě budou chtít. V mém věku už nikdy nevíš,“ napsal legendární útočník, který v poslední době sice chodí pravidelně na led, ale přímo v daných pětkách se nezapojuje.

„Jsem vždycky extra hráč,“ říká Jágr.

Vypadá to, že jeho návrat do sestavy Rytířů se blíží. Z toho důvodu zmínil i Slavii, protože oba kluby si navzájem pomáhají. Právě z Edenu přišli do Kladna obránci Karel Klikorka a Tadeáš Hejda. Na výpomoc do pražského klubu, jenž prožívá utrápený start sezony v první lize, naopak teď putovali útočníci Matěj Beran a Martin Procházka.

Do tohoto konceptu zapadají i Jágrovy úvahy, že by se v Edenu rozehrál také on. Včera k tomu v utkání proti Frýdku-Místku ještě nedošlo, ale v nejbližší době by za Slavii opravdu mohl naskočit.

Podle zdrojů Sportu už je nachystaný sešívaný dres s číslem 68. Dokonce se prý vyptával kladenského Rytíře Berana, jenž za pražské mužstvo odehrál už tři zápasy, jak to v týmu chodí. Aby věděl, do jakého jde prostředí.

Ve svém příspěvku to podmínil tím, že je otázka, jestli ho Slavia bude chtít. Ta se zatím krčí na spodku první ligy, takže by to pro ni mohla být vzpruha. Rovněž z marketingového hlediska by to pro klub, který ještě donedávna jako sportovní manažer vedl Jaroslav Bednář, Jágrův dobrý známý, byl trefený jackpot.

Vidět Jágra ve slávistickém dresu? To by bylo velké lákadlo… Oficiální postoj Slavie je ovšem zatím zdrženlivý.

„Nic o tom nevím. Viděl jsem to na Instagramu jako všichni ostatní,“ reaguje Jakub Mezlík, tiskový mluvčí klubu.

Jágr zatím poslední soutěžní utkání odehrál 21. dubna, kdy Rytíři dovršili výhrou 1:0 ve Zlíně úspěch v baráži a zachovali si extraligovou příslušnost. Sérii ovládli jednoznačně 4:0. Druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL v základní části stihl 26 zápasů, v nichž posbíral 14 bodů (5+9).

S Kladnem pravidelně trénuje, udržuje se v kondici, i když mu hodně času zabere v poslední době také práce na unikátní autobiografii.

Ovšem nezadržitelně se blíží čas, kdy se kladenská ikona objeví zpátky na ledě. A nejdřív možná v dresu Slavie.

13 Dres tolika klubů během profesionální kariéry už oblékl Jaromír Jágr (Kladno, Bolzano, Schalke, Omsk, v NHL Pittsburgh, Washington, NY Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey, Florida, Calgary). V případě Slavie by to byl čtrnáctý.

