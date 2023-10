Šebrle hrdinou: V Tatrách zachránil přátele před medvědem!

Olympijský vítěz Roman Šebrle (48) vyrazil se svými svěřenci na soustředění do Tater. Túra po horách se však změnila v pořádné drama, když rodák z Lanškrouna spatřil obrovského medvěda, ke kterému nevědomky mířila jeho družina. Jeho reakce však byla pohotová a následně děkoval také svému instinktu.

Ačkoliv je to už deset let, co bývalý desetibojař Roman Šebrle ukončil svou bohatou sportovní kariéru, doma na gauči se rozhodně nepovaluje. Aktivně se věnuje trénování mladších atletů, k jehož nejúspěšnějším svěřencům patří vítěz srpnové Univerziády Vilém Stráský.

Společně s ním i dalšími následovníky nedávno vyrazil do slovenských Tater, kde se společně připravují na další sezónu. Trénink pod taktovkou Šebrleho však není náročný jen fyzicky, ale občas při něm jde i o život.

„Nic není náhoda! Vše se děje z určitého důvodu. Dnes se mi to opět potvrdilo. Poprvé v Tatrách, jsem se na túře odloučil od naší desetičlenné skupiny,“ stálo na začátku příběhu, který napsal k fotografii medvědích stop.

„Myslel jsem, že jdu správně. Dostal jsem se asi 20m nad ně, 300m daleko. Zastavil a čekal, jestli vyjdou směrem ode mě, nebo ke mně. Vyšli na opačnou stranu. A já si všiml, že asi 50m nad nimi je medvěd,“ popisoval Šebrle hrůzný zážitek.

„Stihl jsem jen zařvat »Stůjte, medvěd!« Ztuhli, zastavili se a medvěd naštěstí pokračoval dál. Kdybych to z dálky neviděl, snad by mu napochodovali až do zadku,“ pokračoval bývalý atlet, nyní už s jistou dávkou humoru.

„Takhle mají adrenalinový zážitek a já ujištění, že mám i nadále dělat vše podle svého instinktu,“ zakončil Šebrle vyprávění s poselstvím, že všechno zlé je k něčemu dobré.