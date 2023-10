Sasínek Mäki o svatbě: dlouhé jméno, české zvyky, zatím se neumí podepsat

Atletičtí statistici si musí upravit databáze. Běžkyně Kristiina Mäki si koncem září vzala svého životního partnera Filipa Sasínka a příjmení si změnila na Sasínek Mäki. „Filip říkal, ať si klidně nechám svoje příjmení. Mně to přišlo takhle správně. I když do titulků bude dlouhé…“ směje se šťastná novomanželka.

Běžecký pár už spolu vychovává tříletého syna Kaapa a letošní rok strávil přípravami na svatbu. Sasínek svou milou požádal vloni v prosinci na soustředění v Jižní Africe.

„Jednoho krásného odpoledne jsem šla vařit kafe. Ještě mě bolelo břicho a on byl nějakej nemocnej, tak to bylo hodně romantický… Ale bylo to nečekaný, zrovna jeli kluci někam do města, byli jsme na chatě sami. Kleknul si s prstýnkem,“ vzpomíná Sasínek Mäki.

Kromě tréninku na další sezonu se tak rozjela i organizace svatby. Ta proběhla koncem září na statku ve vesničce Kocanda Kravsko pod dohledem evangelické farářky. Nevěsta na sobě měla klasické bílé šaty a k oltáři došla s kyticí bílých růží.

„Šaty jsem si vybrala na jedno sezení. Nechtěla jsem se s tím crcat. Okolí se mě ptalo, jestli mám všechno zařízené, byli takoví nervózní. Ale když má člověk sezonu, tak to nehrotí,“ vysvětlovala Mäki.

Její tatínek pochází z Finska, odkud také na svatbu přicestovala část příbuzenstva.

„Ale zvyky jsme měli české. Vodu, vodku, rozbíjení talíře, krmení z polívky,“ vysvětlovala Sasínek Mäki. „Ve Finsku není rozbíjení talířů, ale když se krájí dort, tak kdo první dupne, tak bude šéf rodiny.“

Svatbu se svými rodiči prožil i malý Kaapo.

„Ze začátku nebyl úplně nadšenej. Chtěl jít spát. Mám i video, jak jdu k oltáři a on se někoho ptá, kde je vlak…“ směje se Sasínek Mäki. „Bylo tam hodně dětí. Měly zařízený program. Přišlo mi i dobré mít dítě na svatbě. Člověk zařizuje přes celý rok všechno, pak to strašně rychle uteklo. Podobně jako závod, na který se trénuje dlouho, a pak to uteče, v lepším případě rychle. Tak tohle mohlo utíkat trochu pomaleji…“

Krásné svatební šaty zatím visí ve skříni, nevěsta na ně ale už má nabídky.

„Zatím je nemám na prodej, ale taky si je neplánuju nechat ve skříni. Bílé růže se někdy suší. Ale nemám k věcem sentimentální vztahy,“ řekla běžkyně.

Minulou sezonu jí ztížila bolest v achilovkách, před několika dny ale už zahájila přípravu na sezonu, kde ji čeká jarní mistrovství Evropy v Římě, a jejímž vrcholem bude olympiáda v Paříži. Jistotu startu na Hrách v závodě na 1500 metrů získá splněním přísného kvalifikačního limitu 4:02,50 minuty, případně umístěním ve světovém žebříčku.

„Rankingové umístění je docela slušné. Když budu závodit v hale i venku, tak by to mohlo s nominací dopadnout dobře,“ plánuje Sasínek Mäki.

Kromě toho ještě musí zařídit administrativu kvůli svému novému příjmení.

„Velká změna je akorát v tom, že musím oběhnout úřady. Zatím se neumím podepsat. Uklízím furt stejně,“ usmívá se Sasínek Mäki.